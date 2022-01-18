被男友嫌月收低 OL生日收到「進修課程」鬧分手

俗話說「送禮是門大學問」，送禮給另一半更是讓許多人想破頭。一名女網友在「Dcard」表示，男友在她生日時竟然送了一套「excel課程」，希望她進修並辭去目前低薪的工作，讓她傻眼，大呼太超過。

當天是原PO的生日，她滿心歡喜地打開包裝精緻的小禮盒，卻只看見一張寫著帳號密碼的紙條，在男友解釋後才知道是一門excel線上課程。

原PO表示，男友是年薪百萬的工程師，而自己在出版業，月薪只有三萬多。男友希望原PO可以為兩人未來結婚生子做打算，所以要她放棄「沒什麼發展錢又少的工作」，轉行到薪水較高的產業。

原PO認為男友在兩人剛認識時就知道自己想要做這行，不應一直批評她的工作，且擅自幫她做決定，況且「沒有哪個女生生日會想收到這種東西！」雖然男友事後為自己的用詞致歉，但他也認為，「送妳的禮物我也選很久，覺得對妳有用才送的，卻被妳說成沒心意，妳不覺得這樣也很過分嗎？」

眾多網友在留言區熱烈討論，部分網友不解原PO為何生氣，「很明顯他在規劃未來，但妳只想著自己快樂，之後如果結婚呢？生孩子呢？哪個不用錢……」、「我覺得這種禮物很有意義，可以幫助對方成長」。

另一派網友認同原PO，「妳男友生存慾望極低」、「原PO應該不單只是在意這個禮物選的不盡她意，而是隨後男友講出的那一連串的話讓她錯愕」、「生日這樣搞真的蠻白目的，平常就能送了幹嘛挑生日送」。也有網友緩頰表示，「一個浪漫、一個現實，看誰要低頭，我覺得沒誰對誰錯啦。」

原PO日前透露，目前持續在和男友溝通，「可能會試著斜槓之類的，還在討論中，畢竟四年的感情不是說放就放。」