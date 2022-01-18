快訊

「沒說未來不升三級！」 陳時中曝Omicron病毒量變化快

被男友嫌月收低 OL生日收到「進修課程」鬧分手

聯合新聞網 / 綜合報導
男友認為原PO的工作薪水太低，生日禮物送出「線上課程」，希望原PO增進自我能力並且轉行。圖為示意圖。 圖／Ingimage
男友認為原PO的工作薪水太低，生日禮物送出「線上課程」，希望原PO增進自我能力並且轉行。圖為示意圖。 圖／Ingimage

俗話說「送禮是門大學問」，送禮給另一半更是讓許多人想破頭。一名女網友在Dcard」表示，男友在她生日時竟然送了一套「excel課程」，希望她進修並辭去目前低薪的工作，讓她傻眼，大呼太超過。

當天是原PO的生日，她滿心歡喜地打開包裝精緻的小禮盒，卻只看見一張寫著帳號密碼的紙條，在男友解釋後才知道是一門excel線上課程。

原PO表示，男友是年薪百萬的工程師，而自己在出版業，月薪只有三萬多。男友希望原PO可以為兩人未來結婚生子做打算，所以要她放棄「沒什麼發展錢又少的工作」，轉行到薪水較高的產業。

原PO認為男友在兩人剛認識時就知道自己想要做這行，不應一直批評她的工作，且擅自幫她做決定，況且「沒有哪個女生生日會想收到這種東西！」雖然男友事後為自己的用詞致歉，但他也認為，「送妳的禮物我也選很久，覺得對妳有用才送的，卻被妳說成沒心意，妳不覺得這樣也很過分嗎？」

眾多網友在留言區熱烈討論，部分網友不解原PO為何生氣，「很明顯他在規劃未來，但妳只想著自己快樂，之後如果結婚呢？生孩子呢？哪個不用錢……」、「我覺得這種禮物很有意義，可以幫助對方成長」。

另一派網友認同原PO，「妳男友生存慾望極低」、「原PO應該不單只是在意這個禮物選的不盡她意，而是隨後男友講出的那一連串的話讓她錯愕」、「生日這樣搞真的蠻白目的，平常就能送了幹嘛挑生日送」。也有網友緩頰表示，「一個浪漫、一個現實，看誰要低頭，我覺得沒誰對誰錯啦。」

原PO日前透露，目前持續在和男友溝通，「可能會試著斜槓之類的，還在討論中，畢竟四年的感情不是說放就放。」

Dcard 生日 薪水

延伸閱讀

老闆竟然這樣給「一袋薪水」！ 網氣炸：真的很糟蹋人

出社會兩年半存百萬！ 網友：日花100省出來的

提親遭轟賣女兒 準新娘問小聘12萬+喜餅8萬過分嗎？網力挺

初次約會去「連鎖烏龍麵店」 還AA制讓她氣炸秒提分手

相關新聞

被男友嫌月收低 OL生日收到「進修課程」鬧分手

俗話說送禮是門大學問，送禮給另一半更是讓許多人想破頭。一名女網友在「Dcard」表示，男友在她生日時竟然送了一套「excel課程」，希望她進修並辭去目前低薪的工作，讓她傻眼，大呼太超過。

初次約會去「連鎖烏龍麵店」 還AA制讓她氣炸秒提分手

想要追到另一半，如何在約會中讓對方留下好印象很重要。反之，若是在相處過程中出了一些差錯，就可能成為感情無法延續的關鍵點。最近日本媒體，就報導了一則因為約會失敗，而告吹的交往狀況。

提親遭轟賣女兒 準新娘問小聘12萬+喜餅8萬過分嗎？網力挺

不少人結婚時會遵從收聘禮、嫁妝等習俗，一名準新娘最近與男友論及婚嫁，女方要求「小聘12萬、喜餅8萬」，男方母親則認為20萬的聘金太多，兩家沒有達成共識，最後不歡而散...

【生活趣聞】謝依庭／巴黎奇遇記

年輕未婚時因工作性質，我有不少海外出差的機會，加上生性好奇，一有機會就愛四處體驗異國文化和飲食；後來某次參加法國旅行團時...

【自學學什麼】諶淑婷／自學，是為了讓孩子離開校園俄羅斯轉盤遊戲

我的孩子在短短兩年內換了三間幼兒園。第一間是公立小學附幼，老師對待孩子態度惡劣，摔簿本、在遊戲區罰站，我們不到一學期就決...

婆婆指定媳婦煮12道年菜「不能用買的」 她崩潰：根本吃不完

春節年假將至，不少人已開始準備除夕年夜飯，也有人直接購買現成的年菜省時，不過有網友抱怨，她的婆婆要求她要煮12道年菜，且不能買外面餐廳的年菜，還指定要有魚、佛跳牆、海鮮羹、長年菜、蘿蔔糕等，讓她崩潰直呼「做這麼多根本吃不完！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。