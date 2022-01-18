提親遭轟賣女兒 準新娘問小聘12萬+喜餅8萬過分嗎？網力挺

不少人結婚時會遵從收聘禮、嫁妝等習俗，一名準新娘最近與男友論及婚嫁，女方要求「小聘12萬、喜餅8萬」，男方母親則認為20萬的聘金太多，兩家沒有達成共識，最後不歡而散。

一位網友在爆料公社APP的《匿名公社》發文，以「收小聘12萬真的很過分嗎？」為題，提到她在聖誕節時答應了男友求婚，日前準婆家上門提親，原PO媽媽希望對方能給小聘12萬、大聘26萬以及8萬的餅錢，準婆婆當場酸「是要賣女兒？」原PO媽趕緊解釋，他們沒有打算收大聘，只是想走個過場，「但準婆婆還是覺得12萬小聘太多，還說現在沒什麼人吃餅了，為什麼要8萬的餅錢？」

原PO表示她的家族是大家庭，曾祖父、父親都是長子，她也是家中唯一的女兒，「家族的人數很多，老實說8萬餅錢根本不夠，我爸媽只是意思提個價錢就被轟」，男友也在一旁說由他負責聘金就好，男友母親仍相當不滿，甚至認為兒子是遭她「下符」才不聽話。

準新娘無奈提親破局，「準婆婆根本不用花到一毛錢，她為什麼要這麼反對？」，她提到她們家也不是無條件要聘金，已有準備全套家具跟家電當做嫁妝。男友為此提議「乾脆公證算了」，但雙方家庭都堅持要宴客，一切都讓準新娘頭痛，「我跟男友都很傷腦筋，只是想結婚共組家庭而已，怎麼這麼難啊？」

貼文一出，因引發網友熱烈討論，「12萬小聘跟8萬餅錢不是基本嗎？」、「大聘不收、小聘加餅錢20萬其實不過分」、「題外話婚後絕對不要跟婆家住」、「大聘就真的只有擺出來，沒跟對方收！現在結婚沒花40、50萬有點難了」、「這算便宜了，妳的婆婆真的很不ok」、「我家只收10幾萬餅錢而已也是搞得快翻天」、「娘家可以不收聘，因為不是賣女兒，當然嫁過去也可以不煮飯洗衣打掃，因為你也不是去當女傭的」。不過也有人認為，「這個事情沒分對錯，每個人大小聘都不一樣，家家有本難念的經」、「見仁見智的問題，沒有標準答案」。