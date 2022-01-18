快訊

桃機防疫計程車司機確診+1！Ct值僅12 基隆妻兒3人居家隔離

新竹確診學生足跡曝光 搭台鐵「2541班次」通勤、初步匡列95人採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

初次約會去「連鎖烏龍麵店」 還AA制讓她氣炸秒提分手

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本女子和男性約會時，不滿對方選擇在美食街的烏龍麵連鎖店用餐，於是在約會後馬上提分手。烏龍麵示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本女子和男性約會時，不滿對方選擇在美食街的烏龍麵連鎖店用餐，於是在約會後馬上提分手。烏龍麵示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

想要追到另一半，如何在約會中讓對方留下好印象很重要。反之，若是在相處過程中出了一些差錯，就可能成為感情無法延續的關鍵點。最近日本媒體，就報導了一則因為約會失敗，而告吹的交往狀況。

根據日本媒體「オトナンサー」報導，一位化名吉田理惠的32歲女性，之前結識了一位男性，雙方開始正式交往。兩人的第一次約會，決定到一家商場內的電影院觀賞電影。看到電影結束後，時間差不多是晚上六點。

此時，男方向吉田提議一起共進晚餐，吉田也欣然接受，並且內心期待男方究竟會帶她到什麼樣的餐廳。沒想到男方最後去的，是在位於賣場美食街一家連鎖烏龍麵店，讓吉田內心非常詫異，認為「欸，第一次約會居然是吃這個嗎」。

吉田並沒有當場將不滿說出來，還是跟男方一起點了麵和炸蝦吃。然而在結帳的時候，男方還要兩人各付各的餐點費用，讓吉田更加不能接受。即使電影票錢是男方出的，但吉田還是在約會結束後，立刻通知對方「結束交往關係」。然而這段過程，引起了日本網友們正反兩方的意見。

有網友就覺得「找老婆不是只看臉，而是要能共同生活的人，吃烏龍麵又沒什麼大不了」、「這種女的我看很難找對象吧」、「結婚就是要互相體諒跟忍耐」。但也有人認為「不是討厭連鎖的，但在美食街吃飯很沒FU吧」、「第一次碰面好歹選個『命中率』比較高的餐廳吧」、「我是男的，我也覺得第一次約會在美食街吃飯不太能接受，完全能理解她為什麼會這麼憤慨」。

兩性關係

延伸閱讀

陽光男打拚供19歲女友包吃包住 卻被愛上外國人的她刺殺身亡

約好吃螃蟹卻突猝死 亡父留下這本「女兒成長日記」惹哭網友

如何找到人生伴侶？約會專家建議：一次跟多人約會

初次約會「男開車看導航」遭女嫌棄 引網怒：妳在幹嘛？

相關新聞

初次約會去「連鎖烏龍麵店」 還AA制讓她氣炸秒提分手

想要追到另一半，如何在約會中讓對方留下好印象很重要。反之，若是在相處過程中出了一些差錯，就可能成為感情無法延續的關鍵點。最近日本媒體，就報導了一則因為約會失敗，而告吹的交往狀況。

提親遭轟賣女兒 準新娘問小聘12萬+喜餅8萬過分嗎？網力挺

不少人結婚時會遵從收聘禮、嫁妝等習俗，一名準新娘最近與男友論及婚嫁，女方要求「小聘12萬、喜餅8萬」，男方母親則認為20萬的聘金太多，兩家沒有達成共識，最後不歡而散...

【生活趣聞】謝依庭／巴黎奇遇記

年輕未婚時因工作性質，我有不少海外出差的機會，加上生性好奇，一有機會就愛四處體驗異國文化和飲食；後來某次參加法國旅行團時...

【自學學什麼】諶淑婷／自學，是為了讓孩子離開校園俄羅斯轉盤遊戲

我的孩子在短短兩年內換了三間幼兒園。第一間是公立小學附幼，老師對待孩子態度惡劣，摔簿本、在遊戲區罰站，我們不到一學期就決...

婆婆指定媳婦煮12道年菜「不能用買的」 她崩潰：根本吃不完

春節年假將至，不少人已開始準備除夕年夜飯，也有人直接購買現成的年菜省時，不過有網友抱怨，她的婆婆要求她要煮12道年菜，且不能買外面餐廳的年菜，還指定要有魚、佛跳牆、海鮮羹、長年菜、蘿蔔糕等，讓她崩潰直呼「做這麼多根本吃不完！」

新手媽改名有選擇困難「任Baby自己抽籤」過程爆笑又溫馨

幫Baby改名是爸爸媽媽世紀難題，改得差隨時被怨一世！大陸1名有選擇困難症的新手媽媽，就想出創新方法，讓孩子「自己名字自己選」，即由Baby抽籤「決定」自己的名字，過程笑爆網友。最終選出的名字，又是否好名字呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。