初次約會去「連鎖烏龍麵店」 還AA制讓她氣炸秒提分手

想要追到另一半，如何在約會中讓對方留下好印象很重要。反之，若是在相處過程中出了一些差錯，就可能成為感情無法延續的關鍵點。最近日本媒體，就報導了一則因為約會失敗，而告吹的交往狀況。

根據日本媒體「オトナンサー」報導，一位化名吉田理惠的32歲女性，之前結識了一位男性，雙方開始正式交往。兩人的第一次約會，決定到一家商場內的電影院觀賞電影。看到電影結束後，時間差不多是晚上六點。

此時，男方向吉田提議一起共進晚餐，吉田也欣然接受，並且內心期待男方究竟會帶她到什麼樣的餐廳。沒想到男方最後去的，是在位於賣場美食街一家連鎖烏龍麵店，讓吉田內心非常詫異，認為「欸，第一次約會居然是吃這個嗎」。

吉田並沒有當場將不滿說出來，還是跟男方一起點了麵和炸蝦吃。然而在結帳的時候，男方還要兩人各付各的餐點費用，讓吉田更加不能接受。即使電影票錢是男方出的，但吉田還是在約會結束後，立刻通知對方「結束交往關係」。然而這段過程，引起了日本網友們正反兩方的意見。

有網友就覺得「找老婆不是只看臉，而是要能共同生活的人，吃烏龍麵又沒什麼大不了」、「這種女的我看很難找對象吧」、「結婚就是要互相體諒跟忍耐」。但也有人認為「不是討厭連鎖的，但在美食街吃飯很沒FU吧」、「第一次碰面好歹選個『命中率』比較高的餐廳吧」、「我是男的，我也覺得第一次約會在美食街吃飯不太能接受，完全能理解她為什麼會這麼憤慨」。