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婆婆指定媳婦煮12道年菜「不能用買的」 她崩潰：根本吃不完

聯合新聞網 / 綜合報導
網友抱怨婆婆要求她煮12道年菜。圖為年夜飯示意圖。報系資料照
網友抱怨婆婆要求她煮12道年菜。圖為年夜飯示意圖。報系資料照

春節年假將至，不少人已開始準備除夕年夜飯，也有人直接購買現成的年菜省時，不過有網友抱怨，她的婆婆要求她要煮12道年菜，且不能買外面餐廳的年菜，還指定要有魚、佛跳牆、海鮮羹、長年菜、蘿蔔糕等，讓她崩潰直呼「做這麼多根本吃不完！」

有網友在爆料公社發文抱怨，她是一名新手媳婦，婆婆要求她除夕夜煮12道菜，且除夕中午拜祖先的菜色不算在內，是吃年夜飯時要額外準備12道菜，還指定要有魚、佛跳牆、海鮮羹、長年菜、蘿蔔糕等菜色。

該網友傻眼表示，家裡成員只有公婆、她、她先生、小姑、小弟共6人，準備這麼多菜根本吃不完，求助老公他卻只回答「吃不完可以一直熱」，她無言表示，「大過年的為什麼要煮這麼多然後吃剩菜？還不准我訂超商年菜說不合胃口」。

該網友補充表示，「中午拜祖先要8菜一湯，晚上再煮12道真的要吃到初六了，我現在想偷偷去賣場扛佛跳牆和海鮮羹回房間藏，我房間有冰箱，希望到時熱好再加點菜能騙過我婆婆」。

其他網友紛紛留言「沒有一定，請婆婆示範如何準備，推託自己不會弄，你今年第一次弄到好，以後十年二十年全部都會是你要準備，跟我一樣，第一年不要準備，往後十年我都不需要準備」、「我家就沒有，3菜1湯就很好了」、「跟老公說由婆婆負責，妳沒辦法」。

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