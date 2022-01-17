新手媽改名有選擇困難「任Baby自己抽籤」過程爆笑又溫馨

幫Baby改名是爸爸媽媽世紀難題，改得差隨時被怨一世！大陸1名有選擇困難症的新手媽媽，就想出創新方法，讓孩子「自己名字自己選」，即由Baby抽籤「決定」自己的名字，過程笑爆網友。最終選出的名字，又是否好名字呢？

大陸該名新手媽媽本身有選擇困難症，雖然已為Baby想了多個名字，卻遲遲無法「一錘定音」，於是決定把名字寫在紙條上，讓Baby自己決定自己命運，過程十分爆笑。

媽媽把一個個名字寫在紙條後摺好並放在手上移近Baby，Baby則配合地伸出小手取走其中1張紙，其名字亦正式拍板，叫做「詹柏洋」。

BABY配合伸出小手「抽啊抽」。（微博影片截圖）

未知Baby是否喜歡這名字，不過網友卻很喜歡，「名字好聽」、「命運掌握自己手中」。也有同為父母的網民分享幫Baby改名經驗，「我兒子的是用『十八豆仔』篩出來的」、「懷孕時一知性別就取好想用的名字，我抱著一字好寫一字難寫的原則找名字」、「我女兒名字是我還沒懷孕之前就取好的」、「我們夫妻嚴重選擇障礙，試了搏筊，抽籤，給寶寶選，最後選上當初自己想出來的名字，結果算命算出來的根本沒有用上」。

也有網友笑說也要用這方法換名字，「好可愛，我也要這樣幫自己換個名字」。

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文章授權轉載自《香港01》