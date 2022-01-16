像這樣的愛情讓我苦惱 十大愛情長跑難題 你有勇氣檢視嗎？

在一起久了會遇到哪些難關？

愛情可說是這世界上最複雜的事情，單身有想脫單的煩惱，但穩交其實也有不為人知的辛酸與困擾，相愛容易相處難，在一起久了，就算當初再怎麼情投意合，兩情相悅甜蜜蜜，但時間拉長後，隨著雙方遇到的人事物不同，總是會面臨許多考驗。

不管是自身心態改變，還是環境改變，有適合的人出現等因素，都是許多愛情長跑的情侶們會遇到的問題，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點，十種最讓網友煩惱的穩交情侶會遇到的愛情難關，快揪另一半來檢視！

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NO.10可能面臨到遠距離

人除了愛情，還會有夢想、事業需追求，影響我們的人生方向，因此情侶在一起久了後，不管是另一半或自己，因為工作不得已與伴侶分隔兩地，或是想趁年輕闖一闖，到國外讀書、打工度假等，面臨遠距離戀愛考驗，雙方因此缺少相處時間、信任感，感到孤單等因素，即使在一起多年，最後仍因距離而分開。

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NO.9另一方精神出軌

愛情長跑的路上，雙方一定會認識許多不同的對象，很難說過程中是否會有更適合的人出現，因此不知不覺「精神出軌」，但許多人其實都有感情潔癖，在愛情世界裡容不下一粒砂，即使另一半身體沒有出軌，但發現對方有曖昧言語，或是喜歡上其他對象，就會大吵後陷入分分合合，就算原諒後會因為心有芥蒂，很難再繼續走下去。



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NO.8已像家人沒激情

雖然並不是每個人都追求轟轟烈烈，一發不可收拾的愛情，會選擇愛情長跑的人，大都相信細水長流的感情，才能走得更長久，不過時間拉長後，疏於感情經營，細水般的愛情變得乾涸，希望長流的感情漸漸不流動，有人會形容像是變成家人，但更多人雖然這樣說，私下卻不交流也沒共同話題，讓兩個沒血緣關係的伴侶，開始思考是否還有繼續發展的必要。

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NO.7其中一方不想生小孩

對許多人來說，愛情的終點就是結婚生子，擁有自己的家庭，但是現代人不管是身體還是外在因素，都開始「不婚不生」，甚至對小孩有恐懼，想要保有自己的時間空間，不希望走入家庭，就算能遇見心愛的另一半很幸福，但生兒育女這件事，畢竟還是得靠兩人完成，若彼此對生小孩有沒有共識，在伴侶身上得不到想要的感情，就很容易在愛情長跑卡關。



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NO.6床事不合像例行公事

在親密關係中性行為也是許多人重視環節，兩人剛開始在一起時，對彼此的包容度與新鮮感總是比較高，但時間拉長後，對另一半的渴望下降，不論是頻率還是時間長度等因素，導致身體缺少美滿感受，將這樣的情緒延續到感情中，造成相處上的問題，因此床事不合也是許多穩交情侶必面臨關卡，有網友建議要適時給對方驚喜與期待，不要太常在另一半前換衣服，保持神秘感，也有助於床事經營。

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NO.5身心健康遇到變化

愛情萌芽時，總是能看到對方優點，閃閃發光的模樣，好像兩人都是在最美的時光遇見彼此，不過歲月總是殘忍，雙方在時間的考驗中，不論是身體還是心理，都會有不同狀況，身體的變化輕則是身材走樣，重則是可能生了一場大病，有的人則是碰上人生挫折，心理生病陷入憂鬱或焦慮，雖說患難見真情，但無法彼此體諒扶持，走過彼此身心變化的時刻，也很容易是分手的原因。



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NO.4沒錢或房車覺得沒保障

沒有麵包的愛情能夠走得長久嗎？能遇見一拍即合的靈魂伴侶，雖然很幸福，但回歸到真實生活中，沒有經濟的支持也很難維持長久感情，談戀愛處處要花錢，從吃飯到一起出遊，先不論是否要結婚，光是金錢觀念不同，就很容易吵架，若要談更遠，往結婚方向走，許多人也會把「有沒有錢」、「有沒有房子或車」，當作是否能夠繼續走下去的標準。



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NO.3生活習慣無法磨合

先撇開結婚與否，愛情長跑到最後，許多人都選擇同居，但在一起生活的過程中，剛開始通常是很美好又甜蜜，可是時間久了，也會放大彼此缺點，從馬桶要不要蓋下來、襪子亂丟、家事分配，這些我們每天都會遇到的小事，慢慢累積成心中的大事，種種生活習慣合不來，容易使人無法想像，下半輩子還要跟同個人過，成為分手導火線。



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NO.2對結婚沒共識、一方不想結

愛情長跑的終點在哪？很多人剛在一起時不會想這麼多，但隨著身邊朋友結婚生子，也開始想要走入婚姻，但結婚不是單方點頭就能達到的事情，對許多人來說，婚姻要考慮的東西太多，從金錢到感情、家人等因素，若沒有足夠的感情很難更進一步發展，彼此「想不想結婚」若無共識，成為穩交後大關卡，讓某方等得太久，也會開始懷疑另一半是「不夠愛自己」，又捨不得已經花在對方多年的青春，拖著彼此走向未知且黑暗的未來，成為眾多穩交網友分手因素。



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NO.1雙方家庭關係不和

許多網友認為，婚姻不僅是兩個人的事情，更代表雙方要走入彼此家庭，好不容易彼此相愛，走過時間、金錢、感情上的考驗，但最後又因「雙方家人」卡關，偏偏這又是一定會遇到，又很難有變化關卡，走入對方家庭時，不但要顧及伴侶，又得與對方家人打交道，另一半爸媽喜不喜歡自己，婆媳關係有沒有火藥味，這些都問題都會在愛情長跑時遇到，變成許多長跑情侶無法一起攜手度過的難關。



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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年1月11日至2022年1月10日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『愛情長跑難題』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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