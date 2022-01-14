就是不回家！老公休假偷跟同事出遊 人妻哭：我們母子算什麼

有些工作難免要外派，不得已跟家人分隔兩地，通常多數人都會把握假日時光，好好陪伴家人，但日前有一位人妻指出，長期在外工作的老公不喜歡回家，連放長假都要瞞著她，偷偷跟同事出遊，讓她難過表示「我們母子三人在你心裡到底算什麼？」

這位人妻在「匿名公社」指出，老公一直都在外縣市工作，剛生第一胎時，她有提議要搬過去跟老公一起生活，但被他拒絕了，又生第二胎時，她又再次提議，他還是說「現在的租屋處生活機能比較好」，要女方等他過來就好。

接著，原PO抱怨，「他假日都會回來，要我不要一直吵他，這幾年我帶著孩子幾乎都是過著偽單親的日子，孩子一個月只看得到爸爸兩次，而他回來也整天都在睡覺否則就是跟朋友出去玩，我偶爾要他帶我們出去走走，但他都嫌麻煩」。

她指出，自從去年國內宣布三級警戒後，老公更少回家，就算有休假也說要待在宿舍，但到了降回二級警戒後，老公還是不愛回家，甚至到去年12月底公司有5天休假，也隱瞞不願告訴原PO，直到她看到老公同事的太太打卡，才知道他們一起跑出去玩了，讓她不禁質疑「寧可跟同事出去玩3天兩夜也不回家到底是什麼概念？孩子已經快2個月沒看到爸爸了，就連視訊他也嫌麻煩，我們母子三人在你心裡到底算什麼？」

她認為孩子需要爸爸，她也需要老公的陪伴，但男方對這個家漫不經心，如果吵架的話，老公只會說「妳控制欲很強，給我很大的壓力」，令原PO心碎表示「我只是要求他回家，難道錯了嗎？」

對此，許多網友安慰她「看開一點，才有心理準備」、「我覺得以後會慢慢磨掉妳對他的愛，愛家的老公不應該是這樣的，加油！」、「如果溝通無效，除了離婚以外，就是你繼續忍」，還有人懷疑她老公在外面有小三，直言「我認識一位夫妻也是這樣，老公在外面已經有小三，還生子了，老婆都不知道」、「妳心裡難道真的都不知道，妳老公有可能做什麼事嗎？」