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抱怨男友「旅遊還要賴床」 她反被網批：妳出社會就知道

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女大生抱怨跟男友出門旅行時，對方總喜歡賴床，耽誤到行程。圖片來源/ingimage
一名女大生抱怨跟男友出門旅行時，對方總喜歡賴床，耽誤到行程。圖片來源/ingimage

情侶之間常常因為價值觀不合而吵架，在開心旅遊的同時，若不小心吵架恐會敗興而歸。日前一名女大生表示，她每次出遊都會一手包辦所有行程，但男友總會晚起，導致行程耽誤，讓她很氣「到底是有多累」，質疑男友是不是只想在家打電動，不過網友抱持不同看法，直言「等妳出社會就知道」。

一名女大生在Dcard表示，從聖誕節到跨年的旅遊行程，基本上飯店、飲食、交通都是由她一手包辦，男友雖然很配合，但沒有幫忙找許多景點，讓原PO覺得沒有用心，男友總是告訴她「因為上班很累，沒有時間找這些，妳是學生時間比較多，可以多找景點」。

男友曾告訴她「我不愛出門，是為了陪妳才出門的」，原PO回想起過往的旅遊經驗，男友總是早上會賴床，導致原本訂的出門時間被延後一小時。對此，她分析兩人的旅遊價值觀，指出「男友認為平時上班很累，已經睡不飽了，希望週末或放假可以睡飽一點，等妳出社會就知道，不會想往外跑，不只出去玩要花時間跟金錢，每次假期結束只能回家睡一晚，隔天又要上班」，因此認為「沒必要出門走走」。

原PO則提出自己的看法「難得的出遊機會，應該要抓緊時間好好把握，平時週末一定會睡飽，為何偏偏要選在出遊時間睡呢？」她認為旅遊是製造兩人回憶的好方法，偶爾喜歡週末跟男友出門走走，但對方很懶得出去玩，因此原PO怒罵「到底是多累？還是只想在家打電動？旅遊規劃都是我，上班有累到不能幫忙找景點？還是只是沒心的問題？」

貼文一出，引發網友討論，許多人認為原PO不夠貼心，直言「等妳出社會，不一定會跟他一樣，但一定能理解他為什麼會這樣」、「談感情不是要以愛之名勉強對方改變配合，如果妳還是很糾結，是否考慮重新找一個和妳一樣熱愛旅遊的伴侶」、「跟你出門好累喔！旅遊不就是去放鬆身心的嗎？結果搞得比上班還累，這已經本末倒置了吧」、「大學都是夜生活嗨爆的，當社畜之後放假只想睡覺」、「休假就是要睡到爽啊！要出門下午再出門搭車就好」、「你完全沒站在他的立場替他想，沒上過班的妳又怎麼知道上班有多累，真的是沒出過社會的小妹妹」。

事後，原PO聽了網友的建議，跟男友道歉自己沒有顧慮到他，並認為「對於感情的問題，我覺得自己要成長的部分還有許多」。

情侶 兩性關係

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