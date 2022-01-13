男神好丈夫卻有個惡婆婆 羞辱她廚藝嗆「沒有妻子的自覺」

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聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本太太雖然丈夫非常顧家，但是婆婆卻個性很差。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太雖然丈夫非常顧家，但是婆婆卻個性很差。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

結婚是不只是兩個人，更是兩個家庭之間的事情。像是婆媳之間該如何協調，是許多婚姻都會碰到的狀況。最近日本媒體，就報導了一則婆媳相處不愉快的案例。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名「美智子」的38歲女性，七年前和關西出身的丈夫結婚，並且生下一位孩子。由於美智子產後非常虛弱，因此當時丈夫便主動幫忙煮飯、顧小孩。當時友人都誇美智子的丈夫「簡直男神」，美智子也慶幸自己嫁到一個好丈夫。

然而在四年前，美智子的公公因為重病去世，於是丈夫便把婆婆接過來一起住。這位婆婆卻對美智子非常不客氣，對她的生活習慣挑三揀四，並且常常自做主張，甚至還對美智子說「妳根本沒有當妻子的自覺」，家裡的氣氛一下子變得緊張起來。

婆婆另一個問題，在於料理的口味和大家都不同。出身東京的美智子，其實滿喜歡口味比較淡的關西料理。然而婆婆做的菜，卻已經到了「沒有味道」的地步，而且還在美智子下廚時，還當面狠批「好可憐啊，每天都吃這種菜」，就連自己兒子做的料理也不滿意，毫不留情地說「你被東京荼毒了」。

美智子和丈夫知道這樣下去，彼此之間的關係會越來越惡化。但是又不可能放著婆婆不管，丈夫也強調美智子對他來說很重要，一定會體諒她的處境，只能希望雙方在受不了離婚之前，想出一條解決之道。

婆婆 婆媳紛爭

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