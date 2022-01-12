如何找到人生伴侶？約會專家建議：一次跟多人約會

約會與如何找到適合的另一半可說是苦惱了一大票人，近日就有一名女網友發文表示，女生不要將雞蛋放在同一個籃子，在真正交到男朋友前，不要將感情全放在一個人身上，到時候心碎的將會是自己。

原PO是一名在TikTok擁有五萬六千多名粉絲的約會專家，常分享女生與男生的約會秘笈，她最近在TikTok表示，男方沒對女生做出承諾時，女方也不該放棄其他約會機會，同時，女生也該勇敢表達自己正與其他男生約會，男方若真的想跟自己進入男女朋友階段，就會採取行動而非處於曖昧關係。

她也說，一次與多人約會不是在鼓勵女生亂搞，而是希望女生不要把全部感情下注在一人，尤其是在對方都還沒給承諾時，這免於女生投入一段沒有保證的感情，更助於找到一段認真又健康的關係。

網友紛紛留言「我同意！我們必須為自己找到最適合的人選」、「我已經與一個男生約會兩個月了，但我拒絕只跟他出去直到我更了解他為止」、「有一些人開始做這件事後，就不會感到壓力了，這可以幫助妳了解更多關於自己的價值以及要將心力放在誰身上」。

不過也有網友留言「我沒有時間跟精力去找多人約會」、「這樣對男方也不公平。我無法接受一次與多人約會」。