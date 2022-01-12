越來越多人結婚「放棄儀式感」 過來人說出三個痛點原因

結婚可謂人生大事，許多人都曾幻想過辦一場華麗的婚禮，希望留下難忘回憶，也認為這樣才有儀式感，但近日有網友發文提問，為何身邊越來越多人不辦婚宴，單純登記，此疑問掀起眾多討論。

原PO在PTT上表示，身邊越來越多人不辦婚宴，單純登記而已，有些人是因為疫情導致，但更多人覺得麻煩、花錢、且認為面子意義居多等。

這兩年的疫情也影響了舉辦婚宴的決定，有人說「有親戚因為疫情延一年多辦婚宴了」，但也有覺得是很好的藉口「剛好因為疫情，不然長輩壓力還是要辦」、「本來就不想辦，剛好疫情成為理由」。

不少網友留言抱怨舉辦婚宴花費頗大，而且常因為婚宴大小事吵架「辦前小康，辦完破產」、「以前婚宴是借錢結婚，現在根本賠錢」、「錢讚啊，辦婚宴就只是做面子而已」、「陋習，根本是為了長輩辦」、「現在喜宴又貴，菜色又普通」、「有錢人的炫耀場合」、「長輩的成果發表會還要我自己出錢喔」、「擺桌一堆600塊帶一家的，還不如省下買好吃的」、「剛辦完，可以不辦就別辦，辦來吵架的」

也有網友建議將籌辦婚禮的錢省下來「存錢想辦法投資後買房對新人比較實際」、「省起來蜜月加碼不爽嗎？」、「現在想想，那個錢我寧願拿去拍更好的婚紗照」、「省起來買家具 當教育金都還比較有意義」、「當初花的50萬不如拿來繳房貸～哀」、「買房買家電」。