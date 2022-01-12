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父母可以隨意進小孩房間嗎？他分享關鍵一句話

聯合新聞網 / 綜合報導
近日有一名女網友發文分享，她不會闖入小孩房間，尤其青春期孩子有權利不讓父母突然進房，他們值得一些隱私空間。示意圖，非新聞當事者。圖片來源/ingimage
近日有一名女網友發文分享，她不會闖入小孩房間，尤其青春期孩子有權利不讓父母突然進房，他們值得一些隱私空間。示意圖，非新聞當事者。圖片來源/ingimage

父母到底該不該隨意進小孩房間呢？家長與小孩各有立場，近日就有一名女網友發文分享，她不會闖入小孩房間，尤其青春期孩子有權利不讓父母突然進房，他們值得一些隱私空間。

原PO在Quora表示，她最近與自己17歲兒子聊過父母該不該隨意闖入小孩房間的事，她說，父母敲門後，當小孩回「什麼!」時，父母常會認為這代表可以進去，她隨後強調「什麼」並不是讓父母開門的許可，但小孩也可以說「等一下」把話表達清楚。

她也說，如果小孩吸毒或喝酒，父母絕對有權利闖進去，但必須給正值青春期或快成人的小孩一些隱私空間，父母也該尊重。

網友留言「很開心這則文章是由大人而不是青少年寫的，這代表還是有不會隨意闖進小孩房間的大人」。

也有網友分享自身經歷「當我14歲時，如果我沒有隨即開門，我爸就會踢門和打我，從此，我的房門就沒關好過了。當我爸在家，我常感到不安，因為我沒有辦法保護我自己，他可以隨時走進我房間。我通常會等到聽到他打呼後，我才能睡著。青少年需要沒有人會侵犯的安全感，大人應尊重而不該隨意進入小孩房間。」

入小孩房間 父母

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