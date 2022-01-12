老婆出軌跟小20歲鮮肉跑走 他回想早有這些跡象

維繫一段感情真的很不容易。近日就有一名男網友發文表示，結婚20年的老婆跟小20歲的小鮮肉跑走，留下他跟女兒相依為命，他回想，其實出軌跡象四處可循。

原PO在Quora上分享，他在結婚20年紀念日當天，準備了禮物也邀請老婆共享晚餐，老婆不僅沒送他禮物還瘋狂講她的「新朋友」，當晚，他想重現他們結婚時拍的照片，老婆雖然覺得很蠢也還是答應了，結果拍下的照片中老婆一點表情都沒有，完全與他們結婚時容光煥發的笑容不一樣，他這才了解到不對勁。

他進一步發現，其實早在紀念日之前，老婆就接受小她20歲新男友的求婚了，他回想起總總跡象，2個月前，她老婆就開始做一些不尋常的舉動，像是節食、上健身房、時常晚回家又狂講自己超棒的新朋友等。他老婆不久後便跟他離婚，留下他跟女兒一起生活。

有網友隨後留言疑問「你回想看看，難道你在2個月前都沒發現不對勁嗎？或是任何你忽視掉的？」，原PO在底下回覆「其實有很多跡象，但我不想承認」。

也有網友紛紛表示安慰「活得幸福就是最好的復仇，也讓你女兒放心」、「真的很遺憾看到這件事，當我在讀這篇文章時也心碎了，但人還是得活下去」、「開心點，只要你對得起自己的行為就好，你沒辦法控制別人的行為」。