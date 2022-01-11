家族6人擠男友20坪結婚「新房」 網勸她：不要結婚了

老一輩的觀念是家中一人買房大家住，所以只要家中有人買房，其他親人都會住進來。近日一位女網友就遇到男友買房，男友的哥哥和妹妹兩家人全都搬來合住的事情，而且沒想分攤租金，讓她難以接受，想問該怎麼辦？馬上有人力勸原PO「不要結婚了」。

原PO在臉書「靠北租屋2.0」貼文表示，男友剛買了一間預計當新房的公寓，男友的哥哥和妹妹知道這件事後，都已經個別結婚還有一個小孩的兩家人，不約而同的都搬到男友的公寓住。這間20坪的3房2廳公寓，總共要塞進7個人，而他們兩家的東西就已經塞滿整個家，也都不整理。原PO表示更傷心的是，男友薪水不高，每個月要承擔2萬元的房貸，他們卻想免費住，還附帶免費的生活用品。原PO心中忿忿不平，想跟男友提議酌收家人房租，這樣會很過分嗎？

網友們看完貼文後，紛紛留言回應強調「一開始就不該讓他們進來啊」、「男友紙糊的嗎？一開始都不擋的」、「一開始就不應該讓他們進門啊，請神容易送神難」，有網友表示「不要結婚了」、「直接分手了，還留戀」、「這婚還是不要結了，這種家庭以後問題會很多，不是氣死就是累死」、「我覺得畢竟妳現在只是女朋友不是老婆，也只能溝通溝通，但如果未來有打算結婚，我會建議分手不要苦了自己」。

更有人勸說「記得買房要低調，才不會有這樣的現象發生」、「還是直接開口要他們搬出去吧！20坪沒有很大，將來婚後生小孩更擠了，如果堅持不搬，那就你們委屈點租個房子暫時當婚房，自己的房子出租出去貼補房貸」。