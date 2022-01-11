女子嘆過年回家親戚又要東問西問 網提議：「大力咳嗽」回應
演藝圈著名「黃金單身漢」藝人小鐘日前自爆，今年過年「寫真女神」林襄會一起回家吃年夜飯，無論小鐘今年脫單的願望會不會實現，已經有一位女網友在臉書「爆怨公社」PO文，擔憂「過年回家又要面對親戚的關心」，卻引出其他網友的關心，直接跳下來「我當妳男友，一起回家看爸媽就好了啊」。
原PO在貼文中感嘆說，近幾年過年回老家，除了陪父母親過年，來家拜年的親戚一定會問「有沒有對象啊？何時結婚？」眼看又要過年了，回老家一定「又要面對親戚朋友問東問西的」，原PO無奈的說「可以不要嗎？」
網友們在看完貼文後，紛紛留言回應表示「不要回去就沒問題」、「宅在家就沒事」，有網友說「有啥好煩惱的，我當妳男友，一起回家看爸媽就好了」，更有人建議「說這裡有確診者，今年就不回去了，連看都免了」，正好搭上疫情的熱度。
有一位網友提議，買一件印有「恭喜發財和問事情以件計酬」的T恤穿在身上，「年輕人返家過年，穿這樣長輩就不敢亂問」，也有人說「要問可以，紅包先拿來，越大包回答的越詳細」，其實多數網友建議「今年使用『大力咳嗽（意指不想多說，以咳嗽回答）』就可以過關了」、「『咳嗽』回應就可以了」。
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