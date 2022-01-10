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人口負成長又逢虎年 育兒津貼8月起調至5000元

中央社 / 台北10日電
情境示意圖。圖／Ingimag
情境示意圖。圖／Ingimag

台灣人口連2年負成長，去年僅15.3萬人出生，今年虎年的新生兒人數更令婦產科醫界擔憂，衛福部今天表示，今年8月起，未滿2歲兒童育兒津貼調高至每月新台幣5000元、托育補助增至8500元，盼減輕育兒負擔。

內政部今天公布2021年人口統計，人口數為2337萬5314人，較2020年減少18萬5922人。全年出生數為15萬3820人，創下史上新低；死亡數則為18萬3732人，是連續兩年出生人數低於死亡人數。

少子化是國安問題，衛福部社家署副署長張美美今天告訴中央社記者，為落實蔡英文總統「0-6歲國家一起養」政見，今年8月1日起將調高津貼補助。未滿2歲兒童育兒津貼自現行3500元調高至5000元（第2胎6000元，第3胎7000元）；托育補助也從現行7000元調高至8500元（第2胎9500元，第3胎1萬500元）。

新竹馬偕紀念醫院婦產科部主任、台灣婦產科醫學會理事長黃閔照說，原以為疫情寶寶可能成為人口紅利，但在以婚生子女為主的台灣，卻事與願違，疫情限制群聚，造成近年結婚人數減少，再加上經濟狀況沒改善，結婚生子意願幾乎降到谷底。

黃閔照認為，2022年又逢虎年，台灣多數人仍有相關忌諱，擔憂2022年新生兒恐怕會比2021年的15.3萬名新生兒人數更少。他認為，解決少子化問題，國家應該投入更多資本，尤其多數人抱持「有房才能穩定」想法，政府應在住房政策優待年輕族群，才可能提高生育意願。

另外，黃閔照也點出，台灣女性大多為職業婦女，但職場環境並不好，工作崗位總是「一個蘿蔔一個坑」，一人請假，就會造成其他同事困擾，即使有產假或育嬰假，在多數私人公司往往看得到吃不到，政府應協助建立友善孕產婦職場環境，才可能提升女性生育意願。

張美美說，近年企業內部員工托育場所規定鬆綁，鼓勵企業或政府機關內開設托育場所，以利員工就近托育，就是希望提供友善職場環境；另外，今年度也會繼續協助地方政府布建公托場所，減輕家長育兒費用負擔。

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