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他憂過年要包多少紅包給老婆？ 鄉民反問：好奇怪，幹嘛包

聯合新聞網 / 綜合報導
網友詢問該包給老婆多少紅包。圖片來源／ingimage
網友詢問該包給老婆多少紅包。圖片來源／ingimage

春節將至，小朋友們準備在年節收紅包討吉利，有網友詢問「過年會包紅包給另一半嗎？」他解釋，去年過年正逢老婆懷孕，他特地包了6萬6的紅包給老婆，希望老婆拿去買補品，藉此分擔懷孕辛勞，今年孩子出生了，他則好奇該如何包紅包。不過許多女網友都認為不需要，直言「老公包紅包我應該會覺得莫名其妙」。

有網友在PTT發文表示，去年過年正逢老婆懷孕，他包了6萬6的紅包給她，希望老婆拿這筆錢買補品，藉此慰勞她懷孕的辛苦，今年孩子出生了，他好奇該如何包紅包，是跟去年一樣的金額，又或是要再包更多比較適當。

其他網友紛紛留言「我包幾千意思意思而已」、「看家庭怎麼管理平時錢財，如果平時都給老婆，那大概就是全部年終獎金吧」、「體貼有很多形式，用紅包感覺就怪怪的」、「雙薪家庭應該沒在互包」。

許多網友都認為夫妻之間不需要包紅包，有人留言「收到一些老公買的莫名其妙禮物還比較開心」、「夫妻間包紅包感覺好奇怪喔」、「我是全職媽媽，拿紅包感覺是他的下屬或晚輩」、「全職平常就該給點報酬了，給紅包讓人覺得矮一截，很不愉快」。

不過也有網友有包紅包習慣，留言「我家雙薪家庭，我每年都會收到老公給的紅包，說是謝謝我這一年來對他還有家庭的付出與照顧，開心」、「我老公去年包3200給我，看完金額後又整包遞回給他說：放你那邊幫我生利息」、「會包，祝福的概念」、「我是讓老婆用抽的，一包0元、一包一萬」。

紅包 PTT 春節

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