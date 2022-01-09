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30、40歲單身女性是常態？網揭原因：一個人更自由沒負擔

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友提及，現在有不少仍未結婚的三十、四十歲女性，引起網友討論。 圖／ingimage
一名網友提及，現在有不少仍未結婚的三十、四十歲女性，引起網友討論。 圖／ingimage

隨著現代化，女性出嫁的年齡越來越偏高。一名網友提及，現在有不少仍未結婚的30、40歲女性，但以前的女生都在20幾歲就結婚了，問道「為什麼現在價值觀全改了？」引起網友討論。友討論。

一名網友在「PTT Gossiping」提及，身邊的表姐42歲、堂妹38歲，目前都是單身，她們身邊也有不少單身朋友，甚至30、40歲還沒結婚的女性快要變成常態。原PO疑惑，以前女生在20幾歲就結婚，「為什麼現在價值觀全改了？」

許多網友認為，現在的女權意識上升，女生自己一個人過也不會有負擔，「自由啊」、「女力覺醒，不再屈服於父權遺毒之下」、「一個人也可以過得很好」、「因為男的越來越沒用啊」、「廢物台男太多，不如單身」、「不想生外加男生買不起房子啊」。

不過，也有網友回應「眼光高又難搞」、「台灣女生是出了名的難搞」、「30、40歲那叫沒人要，不得不單身，你看李奧納多都懂選年輕的」、「30幾歲的男生，會去找20幾歲的」。

結婚 單身 女權

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