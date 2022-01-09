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她照顧公婆18年竟被升官老公「離婚」 網怒轟：會有報應

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友上網表示，自己跟結婚18年的老公離婚了，在這段婚姻中，她細心照顧公婆，讓老公無後顧之憂，沒想到老公卻嫌她「配不上」。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一名女網友上網表示，自己跟結婚18年的老公離婚了，在這段婚姻中，她細心照顧公婆，讓老公無後顧之憂，沒想到老公卻嫌她「配不上」。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

學歷並非一切，若兩人相愛走到結婚，卻因一方稍有成就，而殘忍地拋棄伴侶，恐怕會讓人感到薄情。日前一位人妻指出，她先生在吃完晚飯後跟她提「離婚」，她辛辛苦苦照顧公婆18年，看著老公從小職員變成經理，沒想到對方卻嫌棄她只是「高職」學歷，認為老婆「配不上他」。文章曝光後，許多網友氣憤指出「都什麼時代了，還分什麼學歷跟身份」。

一名網友在「爆料公社app」指出，她跟老公結婚將近18年，為了讓老公專心拚事業，沒有後顧之憂，她在家任勞任怨，努力操持家務、照顧公婆，但這些都是她一廂情願，因為老公在吃過晚飯，在她幫忙中風的公公換尿布時，向她提出了「離婚」。

原PO表示，這些日子以來，看著老公從小職員變成分處經理，就算對方不說，也在行為上暗示她「妳仍是高職畢業」。在老公的心中，她的地位已經變成家裡的傭人，配不上當他老婆的位置，讓原PO十分心酸。

原PO指出，老公跟她提完離婚後，她收拾好行李去跟公公告別時，公公流著淚用力握住她的手，她說「我知道公公很捨不得我，同樣的我也捨不得他，如果我走了，公公以後的日常起居該怎麼辦？照顧他已經成了我的日常習慣了，但事情已經到了這步，我不走不行」。最後，她只能將照顧公公的注意事項寫在紙上，方便隔天的幫傭可以看到。

最後，原PO表示，在回娘家的路上，她的內心格外平靜，好像註定要離開這場婚姻似的。娘家的父母知道她要回來了，也張開雙手歡迎，她說「平時為了照顧公公，我都多久沒回去了，但好險父母的愛是不會變的」。

在回家的路途上，她看到一位女大學生，甜蜜的跟男友說情話，她回顧「就像以前我跟先生一樣」，在漫漫的歸途上，她喊話「我相信，在我步下客運時，我的父母會在那裡等著我，給我最溫暖的擁抱，然後我也可以釋懷的告訴他們『我回來了』」。

文章曝光後，引發網友熱議，許多人安慰她「加油！迎向新的美好日子」、「妳值得更好的」、「辛苦了，重生」、「加油，妳很棒的！他不懂的知足，未來會後悔的」、「都什麼時代了，還分什麼學歷跟身份」、「問心無愧！妳做的夠多了！迎接妳美好的新生活吧」、「當個有價值的女人吧！」、「妳是那麼棒的女人，為了他犧牲付出了不少，他沒有妳是不可能有今天的，這種過河拆橋的人會有報應！」

也有網友建議她「至少也要分一半財產，不能這樣就被利用18年後就這樣被攆走」、「既然要離婚，妳該大膽要回來，默默付出這麼多年，最後也該狠一次」、「好好運動健身，好好打扮自己，一定要過的比渣男更美好！」

離婚 結婚

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