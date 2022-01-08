過年14人擠20坪租屋處 她崩潰反遭婆婆嗆「妳回娘家」

過年將近，許多人已經訂好年菜，準備過一個豐盛的好年，不過日前有位人妻抱怨，自己跟老公2年都在外租屋，最近公公過世，所以老公把婆婆接過來同住，沒想到今年決定「年夜菜要辦在我們家」，而且「全家族14人要同睡在20坪的租屋處」，她向老公抱怨，事後婆婆得知還當面嗆她「不然妳年夜飯回娘家」，令原PO相當傻眼。

一名網友在臉書「靠北租屋2.0」指出，自己跟老公兩年來都在外租屋，最近公公過世後，老公怕婆婆想不開，所以接過來與他們一起同住。在生活中雖然偶爾有摩擦，但相處起來還算平和。沒想到因為公公今年過世，所以婆婆決定「年夜菜要辦在我們家」。

她問老公「那你家人是吃完就離開嗎？」沒想到老公回「沒有，媽媽說跟往年一樣」，這回答令她十分傻眼，她指出「我們家才20坪，客房也只有一間，往年都是快12人一桌」，而且他們兄弟會一起過夜，加上小朋友跟新生兒，總共有「14個人」了。

接著，原PO疑惑問老公「那他們要睡哪？」沒想到老公回她「叫他們帶睡袋，自己睡客廳就好」，這回答令她傻眼，疑惑「為何不回家過年就好？」老公解釋「因為怕媽媽會想到爸爸」。

對此，她氣炸批評「如果是自己房子就算了，我們還是租房，不知道周圍的房客會怎麼想我們家」。事後，老公還把她的想法轉告給婆婆，婆婆竟直接嗆「不然妳年夜飯回娘家，我也沒意見」，原PO怒稱「要不是因為公公過世，我真的很想趕她出去，真的沒想到租屋蟑螂就在我們家」。

文章曝光後，網友紛紛建議「那就回娘家吧，準備年菜和飯後收拾多累」、「婆婆都說你可以回娘家了，不知道你是在糾結什麼，一個晚上而已，不是一整個年假，有那麼難忍受嗎？」、「怎麼不是你們搬回婆家住，省租屋的錢」、「妳回娘家不就好了」、「就回娘家阿，妳老公擺爛你就別太有責任感，讓他去收」、「你老公在搞笑？我覺得你先把老公趕出去比較實在」。