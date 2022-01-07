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醉女搭小黃發酒瘋飆罵司機 男友「抱緊處理」網大讚「天菜」

香港01 / 朱利安
酒醉女子在計程車上發酒瘋，一旁男友不停安撫。 圖擷自爆廢公社
酒醉女子在計程車上發酒瘋，一旁男友不停安撫。 圖擷自爆廢公社

計程車司機最怕不付錢和醉酒鬧事的客人，除了無故被罵之外，對方更可能突然做出意想不到的危險行為。台灣網上近日就流傳2段影片，看到1名醉酒女子與男友坐計程車，其間女子發狂不停以粗口指罵司機，又拍門和作勢打人，司機最後只好讓2人下車。不過，大批網民看過影片後，目光都停留在男乘客身上，認為他對無理生事的女友非常溫柔，雖然間中會大喝數句，但始終保留風度，又代女友向司機道歉，不禁笑言「還有缺女友嗎？」。

有網民近日在facebook社團「爆廢公社分享2段影片，看到醉酒女子不停拍打車身，又大聲叫囂，計程車司機讓她與同行男子上車，男子亦解釋說「她喝多了，不好意思」。不過，女子其後在車上持續叫罵，突然以粗口辱罵司機，男子多次嘗試制止她，一度將女子抱緊，希望對方冷靜，但種種方法均不成功，場面混亂。

女子後來又大叫要司機開門，說「開門一下好不好？XX叫他開喔！叫他給我開門喔！」，惟計程車仍在行駛中，司機見情況愈來愈失控，遂停車並讓該對情侶下車，女子聽後卻再次發瘋，一連串粗口大罵司機，男子則安撫女友情緒，並不停向司機道歉。

片段曝光後，大批網民除了狠批醉酒女的態度外，還坦言已被溫柔的男乘客「圈粉」，指男方面對不停鬧事的女友，仍然保持風度，有禮貌地跟司機道歉，最火爆也只是喝罵了女友數聲，「要不要換一個？我脾氣很好喔」、「還有缺女友嗎？」、「這男生真的不錯欸一直道歉，真的，他值得更好的」、「影片出來，大家肯定是要肉搜那位優質天菜啊！」。

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文章授權轉載自《香港01》

計程車 爆廢公社 情侶 兩性關係

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