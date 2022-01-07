妻拒單獨去婆家吃年夜飯 夫抱怨反遭圍剿：你太超過

過年的腳步近了，很多媳婦開始焦慮過年回婆家這件事。有位人夫在臉書社團靠北婚姻2.0發文，說自己除夕要上班不能回家，希望妻子能回婆家陪家人吃年夜飯，但卻遭拒，妻子說她寧願去朋友家還比較放鬆有趣，讓他很傻眼，他忍不住問「各位覺得我的要求會超過嗎？」

原PO表示，今天除夕夜他要工作，希望妻子能獨自回婆家吃年夜飯，由於妻子不會做菜，家人也說會準備好一切，不需要妻子動手幫忙。妻子仍表示，既然丈夫不在，她也不要單獨回婆家吃飯。原PO傻眼，覺得妻子不體諒他。也稱妻子娘家比較強勢，也都挺妻子這種作法，所以他PO網想讓網友評評理。

網友大喊同理心，「換位思考，如果今天初二要回你太太家，但你太太因為要工作，要求你自己去，你會想回去嗎？」、「你家人想看到的是你，不是派個代表回去就好OK？」、「你不能陪是你的事，幹嘛拖另一半下水啊，跟不熟的長輩吃飯超尷尬的好嗎？而且壓力超大，你才不體諒人家勒」、「你不在，你老婆回去，不止她尷尬，全家人都尷尬吧」。

有人提替代方案，「先生除夕要上班，我問：我除夕可以不要去你家吃年夜飯嗎？等你初一放假再跟你回去，他回答：好啊，我再跟我媽說」、「我提早一天圍爐，夫妻應該同進退，不該讓她一人除夕在婆家」、「等你放假一起回去更好」、「我先生輪班制，我也兩年除夕在娘家過，放假再跟他回婆家，給你參考」、「跟爸媽說夫妻都加班就好了啊」、「過年吃飯的意義不就是家人團圓嗎？兒子不在、媳婦在，算什麼團圓？還不如讓老婆先回娘家撒嬌，你們初二再一起回你家吃飯，對你爸媽來說，會更有團圓的意義吧」。

也有人認為要看平日關係，「如果平常親密到像一家人，不用你講也會去，如果沒有就不必了」、「如果婆家人好相處，只是吃個飯兩三個小時，結束時幫忙洗個碗，我覺得還好反之，就超過了」、「我是可以自己帶小孩去婆家，前提是跟婆婆感情要好，但不是每個女人都可以」。也有人認為只要回婆家，不可能輕鬆，「雖然說不用幫忙，但無所事事杵在那邊更彆扭」、「說回去不用幫忙，給鬼聽喔？回去不幫忙，隔天婆婆看到你，就把你老婆唸到飛起來」。