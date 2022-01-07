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男友駕車一定關行車記錄器 女友偷裝另一部錄下心寒畫面

香港01 / 奶茶妹
一名女網友常借車給男友載父母出遊，沒想到事情卻沒那麼單純。 圖／Ingimage
一名女網友常借車給男友載父母出遊，沒想到事情卻沒那麼單純。 圖／Ingimage

如果你的男友駕車時，每次都會關掉行車記錄器，你會不會心生懷疑？台灣有一名女生，在網上群組「匿名公社」中發文，指自己男友經常以要載父母出行為由向她借車，可是每次借車都會把行車記錄器關掉，令她覺得案情不單純。

樓主在群組中表示，「最近男友動不動就跟我借車，說是要載他爸媽出門，別問我他幹嘛不買車，因為前一台撞爛了，買不起第二台」，可是不開記錄器的行為，令她懷疑對方有事瞞著她，心想男友是不是出軌

後來她在車上偷偷裝了第二部記錄器，赫然發現男友每次借車，都是為了跟偷吃對象出遊！本以為是單純出軌，沒想到另一勁爆的內容還在後頭。女生跟男友對質時，男友先是死口不認，直到女生拿出證據，他才死死氣地承認出軌，可是他不單不知錯，更說出了一句令網民人為驚訝的說話：妳偷裝第二個行車記錄器，很不信任我哦！

如此厚面皮的說話令樓主感嘆「我連罵他的力氣都沒了」，「你們說這渣男是腦羞成怒，還是天生腦殘啊？」如此令人傻眼的回答，更是令網民大罵「快點分手」、「可以叫他滾了」。

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文章授權轉載自《香港01》

出軌 行車記錄器 兩性關係

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