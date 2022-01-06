初次約會「男開車看導航」遭女嫌棄 引網怒：妳在幹嘛？

多數人在初次約會時，都會幫對方打分數，若對彼此有好感，下一次再約出來的機會就相當大。然而日前卻有一位男網友分享，如果「跟女生出去路不熟是不是很掉漆」，意外讓許多內行網友點出重點，引起許多討論。

原PO在PTT上以「跟女生出去路不熟是不是滿掉漆的」為題分享，自己女友的妹妹最近認識一個男生，前幾天他們第一次約會，回來之後好像不太開心，後來才得知他們原本只是在附近吃飯、逛街而已，男方卻要一直導航且開車狀況外，讓原PO覺得「有點弱」，便想藉此貼文和大家討論「男生跟女生出去路不熟是否很掉漆？」

此文一出，便有許多網友紛紛留言表示「車不好、人不帥、吃的不高級」、「開法拉利不會掉漆」、「標誌換成一頭牛或馬在附近繞，加分」、「我不信開最新款保時捷Macan GTS女生還會嘰嘰歪歪」、「導航是拿來裝B用不是拿來看，沒有的車就是掉漆，接CarPlay也一樣」。

也有不少網友幫男方講話，「單純是那個女生不喜歡男方」、「女生在幹嘛，不會幫忙找」、「副駕不幫忙導航，換一個比較快」、「有車坐就不錯了，還在那邊嫌東嫌西」、「除非臨時起意，不然可以先規劃路線，甚至看過街景，會讓對方有信賴感」。