快訊

央行看聯準會會議紀錄 「這點」比升息還可怕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

初次約會「男開車看導航」遭女嫌棄 引網怒：妳在幹嘛？

聯合新聞網 / 綜合報導
一位男網友分享如果「跟女生出去路不熟是不是很掉漆」，意外引出許多網友點出重點。 圖／ingimage
一位男網友分享如果「跟女生出去路不熟是不是很掉漆」，意外引出許多網友點出重點。 圖／ingimage

多數人在初次約會時，都會幫對方打分數，若對彼此有好感，下一次再約出來的機會就相當大。然而日前卻有一位男網友分享，如果「跟女生出去路不熟是不是很掉漆」，意外讓許多內行網友點出重點，引起許多討論。

原PO在PTT上以「跟女生出去路不熟是不是滿掉漆的」為題分享，自己女友的妹妹最近認識一個男生，前幾天他們第一次約會，回來之後好像不太開心，後來才得知他們原本只是在附近吃飯、逛街而已，男方卻要一直導航且開車狀況外，讓原PO覺得「有點弱」，便想藉此貼文和大家討論「男生跟女生出去路不熟是否很掉漆？」

此文一出，便有許多網友紛紛留言表示「車不好、人不帥、吃的不高級」、「開法拉利不會掉漆」、「標誌換成一頭牛或馬在附近繞，加分」、「我不信開最新款保時捷Macan GTS女生還會嘰嘰歪歪」、「導航是拿來裝B用不是拿來看，沒有的車就是掉漆，接CarPlay也一樣」。

也有不少網友幫男方講話，「單純是那個女生不喜歡男方」、「女生在幹嘛，不會幫忙找」、「副駕不幫忙導航，換一個比較快」、「有車坐就不錯了，還在那邊嫌東嫌西」、「除非臨時起意，不然可以先規劃路線，甚至看過街景，會讓對方有信賴感」。

延伸閱讀

圖文教學／申請數位疫苗證明輕鬆存「錢包」裡 安卓比蘋果多這動作

怎麼看都是炒飯！洗衣店見這東西嚇壞他 網友笑：粒粒分明耶

睡午覺卻遇啄木鳥來施工 松鼠「牙起來」探頭怒斥推下樓

基本工資調漲慣老闆 「一招」降薪 網怒批：奇聞共賞

相關新聞

初次約會「男開車看導航」遭女嫌棄 引網怒：妳在幹嘛？

多數人在初次約會時，都會幫對方打分數，若對彼此有好感，下一次再約出來的機會就相當大。然而日前卻有一位男網友分享，如果「跟女生出去路不熟是不是很掉漆」，意外讓許多內行網友點出重點，引起許多討論。

【為母心情】李思／做便當的「菜事」

我是一位幼兒園教師，一到職在分配行政工作之時，便自告奮勇擔任園內的餐點設計工作，不是我學有專精，而是對於探究幼兒的不同餐...

【女性成長】藍星嫂／從主婦日常到哈雷日環

凌晨三點，六十一號快速道路觀音段，瀰漫著濃濃霧霾，沒有其他車輛，車速保持在一百公里。

【婆媳之間】梁純綉／媳婦變女兒

到好友S家用餐，她有一手好廚藝，這天做了客家菜包和四神湯。

老公年終40個月騙妻「只領10個月」 她怒：才結婚7年就變了

因疫情影響，全球貨櫃航運運費大漲，長榮海運大手筆發年終獎金，最高達到40個月，消息一出讓許多人羨慕不已，不過卻也險鬧出家庭革命。一名女網友在臉書抱怨老公只告訴她年終獎金10個月，其餘的30個月卻隱瞞起來，讓她氣得逼問並感嘆「才結婚7年就變了」，貼文讓不少人看了都為男方抱不平。

她想一妙招「除夕到初六爽待娘家過年」 網讚： 絕招欸

每逢過年不少媳婦都得面對婆家，到了初二還得擔心沒辦法回娘家。一名人妻表示，今年想出了一個對策，可以每年除夕到初六都在待在娘家過年，不過網友對此卻看法兩極。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。