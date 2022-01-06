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坐月子也要跟上時代！孕學林提供智能照護與健康環境，打造全台唯一知識型產後護理之家

聯合報 / 記者黃筱晴

面對新生命的誕生，以最高標準挑選產後護理之家，不僅對媽媽本人有極大影響，對寶寶、全家人也都有好處，讓往後長期的育兒生活有個好的開始。針對產後照護調理，孕學林產後護理之家不但特別強調運用AI數位科技與用知識坐月子，更是全台唯一提供長達4個月母嬰產後諮詢照護服務（以寶寶月齡計）的產後護理之家，從產前不同孕期安排數堂線上線下課程，延續到產後離館服務，從懷孕、產後到育兒都能被妥善照顧，成為新手爸媽最強而有力的後盾。

孕學林不但特別強調用知識坐月子，更是全台唯一提供長達4個月母嬰產後諮詢服務的產後護理之家。 圖／孕學林提供
孕學林不但特別強調用知識坐月子，更是全台唯一提供長達4個月母嬰產後諮詢服務的產後護理之家。 圖／孕學林提供

挑選產後護理之家 媽媽們往往最在意什麼？
近期才入住過孕學林的美惠，在挑選產後護理之家時，考量到疫情，其首要條件就是選擇獨棟、擁有獨立出入口的空間；整體空間的潔淨度、安全性、舒適度當然也非常重要。其中，她覺得最貼心的是，打從決定要入住孕學林起，孕學林便透過LINE官方帳號，依照各孕期的胎兒變化及健康照護須知，持續推送相當有用的資訊，而實際入住後，護理師對於媽媽與寶寶悉心照顧也無可挑剔，一直到離館後也持續提供返家照護服務，透過線上訊息或視訊方式諮詢，對第一次當媽媽的美惠來說，不但感到安心，更大幅提升自身產後照護的專業知識，對育兒更有信心。

孕學林講堂的「怎麼緩解孕期的腰痠背痛」課程，深受媽媽喜愛。孕學林媽媽從孕期、坐月子到產後有將近100堂課程選擇。 圖／孕學林提供
孕學林講堂的「怎麼緩解孕期的腰痠背痛」課程，深受媽媽喜愛。孕學林媽媽從孕期、坐月子到產後有將近100堂課程選擇。 圖／孕學林提供

現代人坐月子觀念丕變，首重產後休養與新生兒照護專業
前台北榮民總醫院桃園分院小兒科主任、現任卓越皮膚科兒科聯合診所院長顏俊宇醫師指出，大多數媽媽在生產後短暫3～7天的住院時間內，仍無法得到充足的休息，若為新手爸媽，更有許多待了解的新生兒照護知識，因此，隨著現代人坐月子的觀念改變，產後入住專業的護理之家也成為當前的熱門趨勢。

對媽媽來說，健康、安全又舒適的環境，可以讓媽媽在產後休養的同時，紮實學習餵母奶與新生兒相關照護知識。剛生產完的媽媽，若還要自己打理三餐、照顧孩子、處理各種換洗及居家清潔工作，甚至是跟長輩溝通育兒觀念，肯定勞心又勞力；再加上產後因賀爾蒙的變化，也容易出現產後憂鬱的情況。這時候有醫師、護理師等專業人士的協助，媽媽才能從容優雅，有餘裕與寶寶好好相處，感受初為人母的喜悅。

隨著現代人對於坐月子的觀念改變，能提供專業照護的產後護理之家是新手爸媽不二之選。 圖／孕學林提供
隨著現代人對於坐月子的觀念改變，能提供專業照護的產後護理之家是新手爸媽不二之選。 圖／孕學林提供

醫師提醒：具備4大特色的產後護理之家更加分！
顏俊宇醫師表示，一間好的產後護理之家，不僅其空間環境必須乾淨舒適，還要擁有專業醫療照護、導入最新智慧科技，甚至在入主期滿返家後持續提供資訊服務。向來標榜「用知識坐月子、用知識帶孩子」的孕學林便具備上述4大優點，一方面可以解決新手爸媽的困擾，另一方面更能在疫情期間，確保新生兒及全家人健康。

全球第一棟「WELL健康建築白金認證」產後護理之家
孕學林為全球第一棟通過WELL健康建築標章白金級認證的產後護理之家，不僅使用無毒建材、取得環保綠建築標章，全棟更採用正壓空氣系統，將污染物質隔絕在外。同時，使用3段式淨水設計，進出入搭配智能滅菌感控通道，還有可隨時供入住媽媽查閱的滅菌履歷系統，以業界最高標準打造最乾淨無菌的安全空間。

醫護專業搭配智慧科技輔助，讓媽媽育兒更有信心
從產前到產後，無論媽媽或寶寶都有不少需要注意的照護重點，許多新生兒有可能發生的異常狀況，透過專業人士與科技工具的輔助，能夠及時得到適當處置。知識型的產後護理之家，除了提供貼心細緻的新生兒照護以外，孕學林更獨創AI智能照護腳環，24小時隨時掌握寶寶生理狀況，並透過護理團隊記錄飲食、排泄、體溫、呼吸、睡眠等健康資訊，讓媽媽在房內也能隨時掌握寶寶狀態。更讓寶寶即使不在媽媽身邊，也能透過行動裝置隨時查看。

入住孕學林的媽媽使用iPad 24小時掌握寶寶生理狀況（圖為寶寶睡眠圖表），並控制房內燈光、窗簾，並用於預約課程、訪客預約登記與月子餐訂餐。 圖／孕學林提供
入住孕學林的媽媽使用iPad 24小時掌握寶寶生理狀況（圖為寶寶睡眠圖表），並控制房內燈光、窗簾，並用於預約課程、訪客預約登記與月子餐訂餐。 圖／孕學林提供

AI智能照護腳環能協助媽媽隨時掌握寶寶照護狀況，所有與寶寶相關資訊都有電子化紀錄可線上查詢，孕學林提供持續使用到寶寶月齡4個月。 圖／孕學林提供
AI智能照護腳環能協助媽媽隨時掌握寶寶照護狀況，所有與寶寶相關資訊都有電子化紀錄可線上查詢，孕學林提供持續使用到寶寶月齡4個月。 圖／孕學林提供

實際照護成果掛保證，開業至今從孕學林返家的媽媽零乳腺炎、寶寶零紅臀
孕學林館內聘請IBCLC國際認證泌乳顧問，協助媽媽哺乳、解決與預防塞奶問題，並有專業的營養師提供營養諮詢，幫助媽媽了解產後身體狀況，恢復心目中理想的體態。此外，除了有細心的護理人員提供照護，每週更安排一次婦產科、兩次小兒科醫師巡診，孕學林開業2年來已有300多位媽媽零乳腺炎、寶寶零紅臀就是專業照護的最佳實證。顏俊宇醫師另指出，產後護理之家與醫院的距離、合作密切程度也是挑選時重要的評估因素。

孕學林擁有IBCLC國際認證泌乳顧問，免費協助母親哺乳、解決與預防塞奶問題，更提供諮詢服務，做完月子返家也不必擔心！ 圖／孕學林提供
孕學林擁有IBCLC國際認證泌乳顧問，免費協助母親哺乳、解決與預防塞奶問題，更提供諮詢服務，做完月子返家也不必擔心！ 圖／孕學林提供

孕學林提供營養師諮詢服務，透過Inbody檢測給予客製化諮詢建議，協助媽媽產後恢復理想身型並保有充足營養的奶水。 圖／孕學林提供
孕學林提供營養師諮詢服務，透過Inbody檢測給予客製化諮詢建議，協助媽媽產後恢復理想身型並保有充足營養的奶水。 圖／孕學林提供

全台唯一提供4個月母嬰產後諮詢服務，連返家磨合期也一併照顧！
不只坐月子時期的照顧，返家後的磨合期，媽媽的身心狀況也需要被妥善照顧。孕學林是全台灣唯一提供4個月母嬰產後諮詢服務（以寶寶月齡計）的產後護理之家。在離館後仍延續使用館內的AI智能照護系統，讓爸媽隨時掌握寶寶健康狀況，並提供線上專業真人護理團隊以訊息或視訊方式提供諮詢服務，依據諮詢內容及寶寶智能照護系統所記錄的寶寶健康資訊，提供個別化的寶寶作息調整技巧，教導觀察睡眠訊號、安排睡前儀式等，用知識協助爸媽讓寶寶睡過夜。此外，線上護理團隊在諮詢後會擬定具客製化的母嬰照護建議書，並按寶寶年齡定期派發母嬰相關的照護影片和照護攻略，陪伴爸媽用知識帶孩子。顏俊宇醫師強調，坐月子也要隨時代進化，運用知識與科技，才能讓寶寶初來乍到的育兒生活省去勞累與疲憊，深切感受為人父母的喜悅及幸褔。

卓越皮膚科兒科聯合診所院長顏俊宇對於孕學林所倡議的「用知識坐月子，用知識帶孩子」觀念深表認同，表示唯有如此，才能確保媽媽與寶寶在產後幸福又健康。 圖／孕學林提供
卓越皮膚科兒科聯合診所院長顏俊宇對於孕學林所倡議的「用知識坐月子，用知識帶孩子」觀念深表認同，表示唯有如此，才能確保媽媽與寶寶在產後幸福又健康。 圖／孕學林提供

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