坐月子也要跟上時代！孕學林提供智能照護與健康環境，打造全台唯一知識型產後護理之家

面對新生命的誕生，以最高標準挑選產後護理之家，不僅對媽媽本人有極大影響，對寶寶、全家人也都有好處，讓往後長期的育兒生活有個好的開始。針對產後照護調理，孕學林產後護理之家不但特別強調運用AI數位科技與用知識坐月子，更是全台唯一提供長達4個月母嬰產後諮詢照護服務（以寶寶月齡計）的產後護理之家，從產前不同孕期安排數堂線上線下課程，延續到產後離館服務，從懷孕、產後到育兒都能被妥善照顧，成為新手爸媽最強而有力的後盾。

孕學林不但特別強調用知識坐月子，更是全台唯一提供長達4個月母嬰產後諮詢服務的產後護理之家。 圖／孕學林提供

挑選產後護理之家 媽媽們往往最在意什麼？近期才入住過孕學林的美惠，在挑選產後護理之家時，考量到疫情，其首要條件就是選擇獨棟、擁有獨立出入口的空間；整體空間的潔淨度、安全性、舒適度當然也非常重要。其中，她覺得最貼心的是，打從決定要入住孕學林起，孕學林便透過LINE官方帳號，依照各孕期的胎兒變化及健康照護須知，持續推送相當有用的資訊，而實際入住後，護理師對於媽媽與寶寶悉心照顧也無可挑剔，一直到離館後也持續提供返家照護服務，透過線上訊息或視訊方式諮詢，對第一次當媽媽的美惠來說，不但感到安心，更大幅提升自身產後照護的專業知識，對育兒更有信心。

孕學林講堂的「怎麼緩解孕期的腰痠背痛」課程，深受媽媽喜愛。孕學林媽媽從孕期、坐月子到產後有將近100堂課程選擇。 圖／孕學林提供

現代人坐月子觀念丕變，首重產後休養與新生兒照護專業前台北榮民總醫院桃園分院小兒科主任、現任卓越皮膚科兒科聯合診所院長顏俊宇醫師指出，大多數媽媽在生產後短暫3～7天的住院時間內，仍無法得到充足的休息，若為新手爸媽，更有許多待了解的新生兒照護知識，因此，隨著現代人坐月子的觀念改變，產後入住專業的護理之家也成為當前的熱門趨勢。

對媽媽來說，健康、安全又舒適的環境，可以讓媽媽在產後休養的同時，紮實學習餵母奶與新生兒相關照護知識。剛生產完的媽媽，若還要自己打理三餐、照顧孩子、處理各種換洗及居家清潔工作，甚至是跟長輩溝通育兒觀念，肯定勞心又勞力；再加上產後因賀爾蒙的變化，也容易出現產後憂鬱的情況。這時候有醫師、護理師等專業人士的協助，媽媽才能從容優雅，有餘裕與寶寶好好相處，感受初為人母的喜悅。

隨著現代人對於坐月子的觀念改變，能提供專業照護的產後護理之家是新手爸媽不二之選。 圖／孕學林提供

醫師提醒：具備4大特色的產後護理之家更加分！顏俊宇醫師表示，一間好的產後護理之家，不僅其空間環境必須乾淨舒適，還要擁有專業醫療照護、導入最新智慧科技，甚至在入主期滿返家後持續提供資訊服務。向來標榜「用知識坐月子、用知識帶孩子」的孕學林便具備上述4大優點，一方面可以解決新手爸媽的困擾，另一方面更能在疫情期間，確保新生兒及全家人健康。

全球第一棟「WELL健康建築白金認證」產後護理之家孕學林為全球第一棟通過WELL健康建築標章白金級認證的產後護理之家，不僅使用無毒建材、取得環保綠建築標章，全棟更採用正壓空氣系統，將污染物質隔絕在外。同時，使用3段式淨水設計，進出入搭配智能滅菌感控通道，還有可隨時供入住媽媽查閱的滅菌履歷系統，以業界最高標準打造最乾淨無菌的安全空間。

醫護專業搭配智慧科技輔助，讓媽媽育兒更有信心從產前到產後，無論媽媽或寶寶都有不少需要注意的照護重點，許多新生兒有可能發生的異常狀況，透過專業人士與科技工具的輔助，能夠及時得到適當處置。知識型的產後護理之家，除了提供貼心細緻的新生兒照護以外，孕學林更獨創AI智能照護腳環，24小時隨時掌握寶寶生理狀況，並透過護理團隊記錄飲食、排泄、體溫、呼吸、睡眠等健康資訊，讓媽媽在房內也能隨時掌握寶寶狀態。更讓寶寶即使不在媽媽身邊，也能透過行動裝置隨時查看。

入住孕學林的媽媽使用iPad 24小時掌握寶寶生理狀況（圖為寶寶睡眠圖表），並控制房內燈光、窗簾，並用於預約課程、訪客預約登記與月子餐訂餐。 圖／孕學林提供

AI智能照護腳環能協助媽媽隨時掌握寶寶照護狀況，所有與寶寶相關資訊都有電子化紀錄可線上查詢，孕學林提供持續使用到寶寶月齡4個月。 圖／孕學林提供

實際照護成果掛保證，開業至今從孕學林返家的媽媽零乳腺炎、寶寶零紅臀孕學林館內聘請IBCLC國際認證泌乳顧問，協助媽媽哺乳、解決與預防塞奶問題，並有專業的營養師提供營養諮詢，幫助媽媽了解產後身體狀況，恢復心目中理想的體態。此外，除了有細心的護理人員提供照護，每週更安排一次婦產科、兩次小兒科醫師巡診，孕學林開業2年來已有300多位媽媽零乳腺炎、寶寶零紅臀就是專業照護的最佳實證。顏俊宇醫師另指出，產後護理之家與醫院的距離、合作密切程度也是挑選時重要的評估因素。

孕學林擁有IBCLC國際認證泌乳顧問，免費協助母親哺乳、解決與預防塞奶問題，更提供諮詢服務，做完月子返家也不必擔心！ 圖／孕學林提供

孕學林提供營養師諮詢服務，透過Inbody檢測給予客製化諮詢建議，協助媽媽產後恢復理想身型並保有充足營養的奶水。 圖／孕學林提供

全台唯一提供4個月母嬰產後諮詢服務，連返家磨合期也一併照顧！不只坐月子時期的照顧，返家後的磨合期，媽媽的身心狀況也需要被妥善照顧。孕學林是全台灣唯一提供4個月母嬰產後諮詢服務（以寶寶月齡計）的產後護理之家。在離館後仍延續使用館內的AI智能照護系統，讓爸媽隨時掌握寶寶健康狀況，並提供線上專業真人護理團隊以訊息或視訊方式提供諮詢服務，依據諮詢內容及寶寶智能照護系統所記錄的寶寶健康資訊，提供個別化的寶寶作息調整技巧，教導觀察睡眠訊號、安排睡前儀式等，用知識協助爸媽讓寶寶睡過夜。此外，線上護理團隊在諮詢後會擬定具客製化的母嬰照護建議書，並按寶寶年齡定期派發母嬰相關的照護影片和照護攻略，陪伴爸媽用知識帶孩子。顏俊宇醫師強調，坐月子也要隨時代進化，運用知識與科技，才能讓寶寶初來乍到的育兒生活省去勞累與疲憊，深切感受為人父母的喜悅及幸褔。