老公年終40個月騙妻「只領10個月」 她怒：才結婚7年就變了

因疫情影響，全球貨櫃航運運費大漲，長榮海運大手筆發年終獎金，最高達到40個月，消息一出讓許多人羨慕不已，不過卻也險鬧出家庭革命。一名女網友在臉書抱怨老公只告訴她年終獎金10個月，其餘的30個月卻隱瞞起來，讓她氣得逼問並感嘆「才結婚7年就變了」，貼文讓不少人看了都為男方抱不平。

原PO在臉書「靠北老公2.0」抱怨看了新聞才知道老公的年終獎金領了40個月，但卻告訴她只領10個月，隱藏了30個月的獎金，讓她不滿地說「一個男人藏下這麼多錢，你太自私了」。原PO感嘆剛結婚時，老公的薪水、年終獎金、股利分紅全部都會主動上繳，還會體諒地每個月只領8000元零用錢，讓她覺得為這個家付出很值得。

但如今原PO為家庭、為小孩付出心力，還要撥空照顧婆婆，老公卻只看在眼裡不放在心裡，更過分的是年終獎金被拆穿後還堅持沒有多領，在她逼問之下才說最多只能再拿出一半的錢，讓她心寒又心碎，「我真的沒想到才結婚7年你就變了，變得如此虛偽不實」。

貼文一出，不少人都替男方打抱不平，「有本事自己賺，離了剛好」、「有夠衰，我是說妳老公」、「哇靠，太沒人身自由了吧！一點隱私都沒有？」、「好可怕，我不能接受辛苦賺錢，還要全盤被操控，只能有鼻屎一樣少許的金額自用」、「我不知道為什麼在家照顧孩子的人就要求另一半的財產要全部上繳，到底憑什麼？」

還有網友認為不是所有人都領40個月，「一般員工是沒有40個月的」、「其實長榮並不是每一個分公司或單位都有40個月的年終啦，只有海運有，我就有家人只領3個月啊」、「像是只有辦公室的才有40個月而已」、「又不是每個人都40個月」。

不過也有些人質疑文章真實性，「時事文吧」、「又在編故事？」、「會不會妳還在做夢，其實妳還沒結婚」、「看到的第一個想法覺得是假的」、「這件事給了幻想文學小說家一些好點子」、「又在反串文，沒文章不要自己亂寫啦」。