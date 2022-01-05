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她想一妙招「除夕到初六爽待娘家過年」 網讚： 絕招欸

聯合新聞網 / 綜合報導
一名人妻表示，今年想出了一個對策，可以每年除夕到初六都在待在娘家過年，不過網友對此卻看法兩極。示意圖／ingimage
一名人妻表示，今年想出了一個對策，可以每年除夕到初六都在待在娘家過年，不過網友對此卻看法兩極。示意圖／ingimage

每逢過年不少媳婦都得面對婆家，到了初二還得擔心沒辦法回娘家。一名人妻表示，今年想出了一個對策，可以每年除夕到初六都在待在娘家過年，不過網友對此卻看法兩極。

一名網友在「靠北婆婆」發文，今年她想一個妙招可以順理成章地待在娘家過年，她計畫除夕前一天跟丈夫大吵一架，就可以從除夕到初六都在娘家過，「給老公、小孩跟巫婆開開心心過年」，並決定每年都要這樣過年，「豬隊友你就犧牲一下吧」，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「哈哈哈，我的招數竟然被妳學走了」、「看來妳老公跟婆家都把孩子顧得很好，妳才能放心離開那麼多天，這點很令我羨慕」、「我跟我老公一直以來都是他陪他爸媽過、我陪我爸媽過，感情也沒不好過」、「謝謝老師，我學會了」、「這個架吵的值得」、「絕招欸，有充分的理由可以留在娘家過年，讚」、「如果開心當然不錯」、「開心就好了唄，反正和老公商量好就行，新年嗨起來」。

不過，有網友則認為這樣做可能會對孩子造成影響，「那乾脆不要結婚吧！年年都在娘家過年，怎麼可以這樣做，為了不回婆家跟老公吵架，對孩子的影響有多大啊？」、「太累了！哪一年這招沒使用，說不定老公跟婆家人反而覺得怪怪的，因為已經習慣沒妳的存在」、「不知道你小孩以後會不會害怕過年」、「人說事不過三，第三年會不會你婆婆就開始懷疑，為什麼每到這個時間點就會吵架XD」、「那要不要除夕前一天直接去戶政辦離婚？要多久就多久」、「以後你的媳婦老是跟你兒子吵架，吵完轉了回娘家，每次吵、每次回娘家，試問你會怎樣？」、「協調好各回各的家啊，何必演這齣？」。

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