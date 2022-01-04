耶誕節最容易出軌！國際婚外情網站統計「同事」成最多人外遇對象

耶誕節才剛過，但充滿節慶氛圍下，卻很容易產生曖昧情愫，就有全球婚外情交友網站統計，在耶誕節的氛圍刺激下，最多人常跟同事發生外遇，而第二名則是同事的配偶，至於外遇行為，則是以發生性關係為最多。

根據美國心理治療師凱莉基特利（Kelley Kitley）指出，冬天會促使人們擁有更頻繁的性生活，尤其是耶誕節派對氣氛佳，在酒精與寒冷天氣的催化下，甚至有許多人忍不住出軌。

全球最大的婚外情交友網站 Ashley Madison，曾針對會員調查，表示傾向避免職場出軌，但Ashley Madison行銷總監Isabella Mise指出，耶誕節期間的家庭壓力、一時衝動、獎勵自我與寒冷等因素都會降低大腦抑制作用，當然派對上的酒精也可能成為婚外情催化劑。

辦公室耶誕派對時，偷情者第一名的目標對象是同事，第二名是同事的配偶，而位居偷情行為之首的就是與同事發生性關係（78%）、接吻（ 47%）、口交 （45%） 和親密接觸（43%）。但是，17% 的人表示，他們的配偶也出席了派對， 偷情者將他們在耶誕派對外遇，歸因於工作中長期累積的性緊張 （39%）、雙方的吸引力（26%）、讓無聊派對變得更有趣（18%）。

性學專家童仲彥對此表示，很多情侶或夫妻，因為工作、小孩，或對一切互動習以為常，甚至是枯木死灰，忽略了性生活的重要性，往往會使另一半往外尋求滿足或刺激。美滿的性生活，就算是固定的對像，也可以營造出像耶誕等佳節，或變換伴侶的驚奇感。童仲彥說，性的最高滿足來自於大腦的想像，最美好的性愛在於兩人間的互信和溝通，美好的性生活，對降低外遇發生至關重要。