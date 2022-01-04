快訊

本土4例確定是「機場群聚」 指揮中心啟動三防疫作為

不滿故事館開張！鳳飛飛獨子揚言提告 桃園市政府回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

耶誕節最容易出軌！國際婚外情網站統計「同事」成最多人外遇對象

聯合新聞網 / 消費中心／綜合報導
耶誕派對上同事容易曖昧。圖／Ashley Madison提供
耶誕派對上同事容易曖昧。圖／Ashley Madison提供

耶誕節才剛過，但充滿節慶氛圍下，卻很容易產生曖昧情愫，就有全球婚外情交友網站統計，在耶誕節的氛圍刺激下，最多人常跟同事發生外遇，而第二名則是同事的配偶，至於外遇行為，則是以發生性關係為最多。

根據美國心理治療師凱莉基特利（Kelley Kitley）指出，冬天會促使人們擁有更頻繁的性生活，尤其是耶誕節派對氣氛佳，在酒精與寒冷天氣的催化下，甚至有許多人忍不住出軌。

全球最大的婚外情交友網站 Ashley Madison，曾針對會員調查，表示傾向避免職場出軌，但Ashley Madison行銷總監Isabella Mise指出，耶誕節期間的家庭壓力、一時衝動、獎勵自我與寒冷等因素都會降低大腦抑制作用，當然派對上的酒精也可能成為婚外情催化劑。

辦公室耶誕派對時，偷情者第一名的目標對象是同事，第二名是同事的配偶，而位居偷情行為之首的就是與同事發生性關係（78%）、接吻（ 47%）、口交 （45%） 和親密接觸（43%）。但是，17% 的人表示，他們的配偶也出席了派對， 偷情者將他們在耶誕派對外遇，歸因於工作中長期累積的性緊張 （39%）、雙方的吸引力（26%）、讓無聊派對變得更有趣（18%）。

性學專家童仲彥對此表示，很多情侶或夫妻，因為工作、小孩，或對一切互動習以為常，甚至是枯木死灰，忽略了性生活的重要性，往往會使另一半往外尋求滿足或刺激。美滿的性生活，就算是固定的對像，也可以營造出像耶誕等佳節，或變換伴侶的驚奇感。童仲彥說，性的最高滿足來自於大腦的想像，最美好的性愛在於兩人間的互信和溝通，美好的性生活，對降低外遇發生至關重要。

耶誕派對是外遇溫床。圖／Ashley Madison提供
耶誕派對是外遇溫床。圖／Ashley Madison提供
偷情五大地點。圖／Ashley Madison提供
偷情五大地點。圖／Ashley Madison提供

派對 外遇 耶誕節 婚外情

相關新聞

耶誕節最容易出軌！國際婚外情網站統計「同事」成最多人外遇對象

耶誕節才剛過，但充滿節慶氛圍下，卻很容易產生曖昧情愫，就有全球婚外情交友網站統計，在耶誕節的氛圍刺激下，最多人常跟同事發生外遇，而第二名則是同事的配偶，至於外遇行為，則是以發生性關係為最多。

自由戀愛的時代卻更不自由？作家：選擇愈多等於沒有選擇

《為什麼不愛了》是一本相當工整的社會學理論書，雖然其主要探討、分析的現象為：「拍拍屁股就可以走人」的關係，但最終仍然回到了亙古不變的社會學問題：人與社會的關係。 簡單來說就是，我們所習以為常的關係型態，可能是來自於從經濟到科技產物與人不停互動後所產生的結果，而這個結果，看似是前輩們所爭取的性與愛的自由。但這個自由，可能帶來的是困惑、痛苦、焦慮，以及我個人認為本書中最重要的概念之一：不確定性。

徐若瑄風波後首發文「人生的重要時刻，我都會在」伴兒上小一

日前捲入王李婚變風波的徐若瑄於事件後首發文，提到「人生的重要時刻，我都會在」，記錄陪伴兒子Dolton上小學一年級的第一天，緊緊握住孩子的手表示「勇敢的孩子！媽咪知道你準備好了！」

真的回不去了嗎？這些原因成離婚主因

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「離婚」相關話題，帶您了解六大離婚原因的網路聲量排行。

媳婦不滿婆婆要她煮飯 網看對話反批：妳想太多

婆媳關係是一門大學問，有網友抱怨，婆婆疑似認為「媳婦理所當然要煮飯」，讓她感到相當不滿，直呼「我花我自己的錢過日子，也開自己的車，存款甚至比老公還多，去婆家還要煮飯？」不過多數網友都認為，是她曲解婆婆意思，有人留言「不懂你在抱怨什麼？」

【性別平權】凱莉貝／姓什麼好？

老公的國中同學在IG上分享初為人父的喜悅，新手爸爸提到他們為孩子命名的過程，捨去看筆畫和算命的繁文縟節，爸媽各挑選一個字...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。