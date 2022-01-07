要不要離婚？小孩的養育問題成一大考慮點

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台「離婚vs不離婚」話題近三個月的網路聲量，帶您了解近期男女網友正反熱議的觀點想法。

經營一段婚姻關係並不簡單，在長期的相處下，夫妻之間難免有感情衝突產生，嚴重者可能會走向「離婚」的局面。只是，離婚之後是真能贏來更好的幸福生活？還是會牽扯出更多生活上的問題？這些未知的改變也成為不少人在面對「離不離婚」的事情上，內心舉棋不定的原因之一。

離婚會讓小孩受影響？網傳再婚更容易被貼標籤

觀察近三個月內網友對「離婚vs不離婚」話題的討論，可發現男女網友在「支持離婚」討論聲量相差無幾，且多數支持離婚的男女皆認為若夫妻雙方感情失和，又常有爭執可能「對小孩有不好的影響」，如有民眾提到「小孩長期看到父母不合也是很煩的」、「對於小孩而言快樂的爸媽才能帶給他幸福」，表示小孩也會受到父母的負面情緒影響，童年可能埋上一層不快樂的陰影。此外，「沒有繼續在一起的意義」也是男女網友下定決心要離婚的理由之一，認為夫妻雙方若已經沒心思在彼此身上，不如各自放手，就有男性網友表示「一個不想跟你在一起的人還留在身邊有何用」，女性網友也提到「離吧，何必委屈自己在一段不被重視的關係」等。

離婚vs不離婚男女網友正反熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

反觀認為「不應該離婚」的男女網友卻認為「離婚才會影響小孩發展」，因會使得「小孩沒有完整的家」，其中以女性網友更是如此擔慮，如常見女性網友發文「我想離婚，但我放不下孩子怎麼辦」、「我真很難過，我沒辦法給小孩一個完整的家庭」等。同時，選擇不離婚的男女網友也較常會考慮到「再婚後的問題」，如擔心自己被貼上負面的社會標籤，因而不敢離婚。

在婚姻關係已難以維繫下去時，許多民眾會選擇「離婚」這條路，然而離婚並非逞一時口舌之快的事，應是經過多方考量，才不會為自己的人生埋下後悔因子。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》