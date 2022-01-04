徐若瑄風波後首發文「人生的重要時刻，我都會在」伴兒上小一

【文：武美齡】

日前捲入王李婚變風波的徐若瑄於事件後首發文，提到「人生的重要時刻，我都會在」，記錄陪伴兒子Dolton上小學一年級的第一天，緊緊握住孩子的手表示「勇敢的孩子！媽咪知道你準備好了！」

徐若瑄2014年與李雲峰Sean結婚後，隨著老公移居新加坡，上月徐若瑄被影射與王李婚變風波有關時，老公也跳出來發聲明表示：「嚴重影響我們一家！我會保護我的妻子，我相信她。」

隨著事件落幕，2022年初徐若瑄已重整心情再次發文，分享兒子Dolton上小一的第一天，她是如何陪著孩子一步步做好準備。

徐若瑄當年懷孕時已40歲，她為保住兒子挨了300針「臥床安胎一路躺到生」，不但生產時得面臨大量失血的風險，還因為臥床太久、雙腿躺到肌肉萎縮，經過努力復健調養才重新站起來，為了生下兒子可說是吃盡苦頭，因此看到兒子健康長大上小學一年級，想必內心感動百感交集。

圖片來源／徐若瑄臉書

圖片來源／徐若瑄臉書

和台灣不同，新加坡學制一學年分為兩個學期，而第一學期是從1月初開始，5月結束，這也是為何徐若瑄會於跨年後發文紀念孩子上小一這個重要日子。

徐若瑄分享上學前一、兩個月，她已陪著兒子事前做了許多準備工作，例如「學會了自己扣釦子、把襯衫整齊的塞進褲子、檢查書包東西有沒有齊全、保護自己的小錢包、背下家裡和父母的電話號碼。」「連續三天晚上8:30睡覺，早上6點起床，應小學作息。」

其實在一年前，她就未雨綢繆表示要先把兒子小學一年級的課本全部先讀完，「明年他就要上小學了，到時為了能幫他監督和複習，鋼鐵V我怎麼能不懂呢？」

圖片來源／徐若瑄臉書

徐若瑄以媽媽角色詳細記錄著孩子重要的成長里程碑，在兒子上小一這天她寫下：「前前後後我們一起準備了一、兩個月，包括心靈上的不安疑惑與期待，睡前也會問我很多關於要進一個陌生環境的問題。小學第一天終於來到！」同時她也驕傲表示：「勇敢的孩子！媽咪知道你準備好了！」

文末她獻上母親給孩子的溫暖祝福：「祝你在小學，學習快樂，平平安安。你人生的重要時刻，我都會在，不會缺席。」

圖片來源／徐若瑄臉書

過往徐若瑄就常在臉書上分享親子生活照，例如前往新加坡著名的動物園遊玩、拜訪陽明山羊駝親子餐廳等，家庭生活和樂溫馨。

從徐若瑄公開分享的照片中，也可發現Dolton是個喜歡音樂、運動的男孩，興趣多樣。

圖片來源／徐若瑄臉書

往年農曆新年，徐若瑄也會帶著孩子一起寫春聯，體驗傳統年節的歡樂氣氛。

圖片來源／徐若瑄臉書

不過，或許是為了保護自己和孩子，徐若瑄近日的貼文都顯示「徐若瑄 Vivian Hsu 已限制哪些人可回應這則貼文。」僅供好友留言互動，而魏如萱也表達對「上小一」的祝福，稱讚Dolton好棒好勇敢。

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