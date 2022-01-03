在飯局做了「2個動作」遭韓國男友甩巴掌 網友勸：快分手

韓國社會十分注重禮節，包括敬語的使用、老幼尊卑等。一名網友提及，自己的姐姐在飯局上做了「兩個動作」，馬上被韓國男友甩巴掌，對方母親更要求女方對男友說話時，要用敬語，引起許多網友熱議。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」提及，姐姐在韓國跟男友的家人一起跨年，吃飯時，因為端碗，並用筷子扒飯，讓男友母親不爽，更要求原PO的姐姐用敬語，怎料，韓國男友直接甩了女方巴掌。原PO說，雖然事後男方有道歉，但讓原PO感到傻眼。

許多網友認為，男方有動手的行為，勸姐姐趕快分手，「家暴只有零次跟無數次」、「分了吧！何必委屈自己」、「韓國大男人主義很重」、「在韓國本來就會有敬語上的問題，至於動手打人這件事，男方真的畜生！」、「道歉有用要警察幹嘛？」、「對長輩說敬語是沒錯，但有沒有考慮女友是在台灣長大的？母語不是韓文？」。

不過，也有網友解釋國情的不同，因為端碗在韓國有乞討的意思，因此當地人會避忌將碗端起來；而在韓國，筷子是用來夾菜，湯匙則是用來舀湯、吃白飯用。