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媳婦不滿婆婆要她煮飯 網看對話反批：妳想太多

聯合新聞網 / 綜合報導
網友抱怨，婆婆疑似認為她理應幫忙煮飯。 示意圖／ingimage
網友抱怨，婆婆疑似認為她理應幫忙煮飯。 示意圖／ingimage

婆媳關係是一門大學問，有網友抱怨，婆婆疑似認為「媳婦理所當然要煮飯」，讓她感到相當不滿，直呼「我花我自己的錢過日子，也開自己的車，存款甚至比老公還多，去婆家還要煮飯？」不過多數網友都認為，是她曲解婆婆意思，有人留言「不懂你在抱怨什麼？」

PTT網友抱怨，她總覺得婆婆認為「媳婦理所當然要煮飯」，她每次去公婆家，婆婆要煮飯時，就會叫老公過去幫忙，但若她沒有一起到廚房幫忙，婆婆就會要老公回客廳陪她。

她表示，某天早上一家人討論午餐吃什麼，婆婆決定請公公煮粥當午餐，因此她與老公一起到市場買菜，回家後婆婆卻說「沒有事先說好，公公不爽煮」，所以要她幫忙煮飯。

該網友說，「以上事情都讓我覺得，我婆婆就是覺得我去他們家理所當然應該要去煮飯」。她向老公抱怨，老公卻說「有什麼好抱怨，幫忙一下都不行嗎？」

她表示，她花自己的錢過日子，也開自己的車，存款甚至比老公還多，每次去婆家都帶很多好吃的過去，婆婆那種「妳就是應該要做」的態度讓她非常反感，質疑「我這樣子還要理所當然去婆家幫忙煮飯嗎？」

其他網友紛紛留言建議「當沒聽到，也可以拿出手機問要吃什麼你來訂餐」、「如果真的是叫兒子做當然沒什麼好說的，但我聽起來就是在拐彎抹角的叫我做」、「妳就裝糊塗叫她兒子去做就好」。

但也有人認為是她想太多，留言「搞不好人家根本沒那個意思，你自己聽者有意而已。我看不出來婆婆哪裡有問題，就婆婆觀點，一家人偶爾吃個飯一起進廚房幫忙是不合理在哪？何況她有拉兒子一起進去」、「她又沒有命令妳」、「她又不是只有叫你做，也有叫兒子做不是嗎？」

婆婆 媳婦 PTT

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