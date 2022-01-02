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女友堅持不買3980元外套不走 他轉頭離開還接到店家電話氣炸

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友表示，女友堅持要他買3980元的外套，不買給她就不離開店內。（示意圖）圖片來源／ingimage
一名男網友表示，女友堅持要他買3980元的外套，不買給她就不離開店內。（示意圖）圖片來源／ingimage

跨年夜不少情侶會出門約會，但日前一名男網友抱怨，跨年夜當天冷颼颼，女友硬要「不穿外套」去外面玩，等到冷了又希望「逛街順便買外套」，看上一件要價3980的外套，要求男友「不幫忙買就不走」，事後原PO氣到走人，沒想到還接到店家致電，跟他說「女友還在店內等你付錢」。

一名網友在《匿名公社》發文表示，「跨年夜冷得要死，女友硬要出門約會，又不穿外套，事後感覺冷了，不只要我脫下我的外套給她穿，還吵著要逛街順便買一件」，沒想到女友看上要價3980元的外套，原PO身上只有帶5000元，考量到還沒吃飯，如果買下去會不夠付兩人餐費，因此他勸女友「不要買」，結果女友堅持「不買就不走」。

女友的無理取鬧，讓原PO直接氣炸走人，他指出「買了這件外套，吃飯錢就不夠了，而且2號要繳房租，戶頭沒剩多少錢，要撐到5號才發薪水，她也不可能幫忙付錢」。

沒想到原PO離開現場後，接到店家打來的電話，對方說「女友還在等你回去付錢，堅持不給她買就不走人」，讓他氣得直罵「不自己打給我，要店家打來，是嫌不夠丟臉嗎？」

原PO回顧，自從跟女友交往以後，存款都用光光，兩人的餐費都要他買單，女友也不肯搭捷運，約會要搭計程車，車錢也要男方付，怒稱「反正我不會回去了，分手就分手，為何每次都要我忍讓」。

文章曝光後，許多網友搖頭「女友賴在店裡不走？這她自己不覺得丟人嗎？」、「這種女友直接放生」、「公主無誤，好好思考，不然遲早有一天，你會被她搞垮」、「真的分了也好」、「就是故意不穿外套，要去外面買」、「恭喜脫離苦海」、「剛好新的一年換新的女友」、「讓她在店裡跨年」。

跨年 分手 情侶

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