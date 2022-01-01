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半年2.8萬夫妻試管嬰兒求子 較2019年同期增萬人

中央社 / 記者張茗喧台北1日電
圖為嬰兒示意圖。圖片來源／Ingimage
圖為嬰兒示意圖。圖片來源／Ingimage

國健署去年7月鬆綁試管嬰兒補助資格，半年來已有2萬8216人次不孕夫妻進行試管嬰兒療程，比2019年同期大增1萬341人次、成長率約58%，其中以妻40歲至44歲成長71%居冠。

為解決少子女化危機，衛生福利部國民健康署去年7月1日起擴大試管嬰兒補助資格，只要不孕夫妻一方具國籍且妻年齡未滿45歲，都可申請最高新台幣10萬元補助，盼助不孕夫妻一圓求子夢。

國健署今天上午發布新聞稿指出，補助方案上路約半年，民眾申請相當踴躍，若以人數計算，截至去年12月27日已有2萬592對不孕夫妻取得補助資格，8969對不孕夫妻已領補助金，核發金額超過7億4953萬元。

國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟指出，經分析人工生殖機構通報資料，去年下半年共有2萬8216人次進行試管嬰兒療程，比2019年同期大增58.14%，其中以妻40歲至44歲者治療人次數成長率71.7%居冠、大增約4031人次；其次為38歲至39歲者、成長率約58.54%，增加約1855人次。

陳麗娟說，補助方案上路後，單一胚胎植入的治療人次數也大幅成長146%，2019年下半年共1962人次植入單一胚胎，2021年下半年則增至4827人次，可望降低多胞胎妊娠及早產、低出生體重兒發生率。

想生健康寶寶，除了積極治療，年齡也相當關鍵。陳麗娟指出，根據1998年至2019年人工生殖施行結果分析資料，35歲以下使用配偶間精卵植入週期的活產率高達47.7%，到了41歲至42歲則降至19.5%。

陳麗娟說，國際文獻也顯示，35歲以上高齡婦女發生不孕、流產、胎兒染色體異常機會較高，罹患妊娠合併症的風險也較高，且男性生殖能力也會隨年齡增長而下降。

陳麗娟呼籲，夫妻生育規劃要趁早，若夫妻有規律性生活經過1年以上仍未懷孕，應及早就醫治療，只要在特約人工生殖機構完成不孕症診斷並確認需進行試管嬰兒療程，即可由該機構代為線上申辦補助，目前能提供醫療服務之人工生殖機構也從原本19家增加至92家，大幅提升服務可近性。

試管嬰兒 國健署

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