他曝私幼新學期繳費單近5萬 網友算「準公幼」可以省多少

過年將近，傳統規定媳婦要在婆家過年，但現在男女平等，許多家庭也不再硬性規定「嫁出去的女兒只能初二回娘家」，不過仍有少數家庭遵循此傳統，傷害了女兒的心。一名網友表示，自己的婆婆很體諒她，讓她回娘家過年，沒想到自家父母跟哥哥卻斥責她，還打電話罵婆婆「別有居心」。

2021-12-31 12:52