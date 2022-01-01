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他曝私幼新學期繳費單近5萬 網友算「準公幼」可以省多少

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友指出「生孩子真的要做『萬』全的準備才行」，並貼出私立幼兒園一學期註冊費「4萬6千元」。圖擷自「爆料公社」網站
一名網友指出「生孩子真的要做『萬』全的準備才行」，並貼出私立幼兒園一學期註冊費「4萬6千元」。圖擷自「爆料公社」網站

養小孩要花一大筆開銷，除了日常用品需求大增，教育費也很可觀，日前一名網友以過來人身分，提醒大家「生孩子前要三思！」並放上某私立幼兒園一學期的註冊費，零零總總加上去總計4萬6千多元，讓他直呼「生孩子真的要做『萬』全的準備才行」。

一名網友在「爆怨公社」發文表示，「台灣物價一直上漲，生一個小孩，大概要先準備新台幣1000萬元吧！」他貼出一張私立幼兒園的註冊費明細，內容包括一月份月費8500元、新學期註冊費32000元、新學期教材費用5880-訂金5000元=880元、活動費1200元、大班畢業費用（含畢典、紀念光碟、學士服裝）3500元，總共要繳「46080元」，這些費用加總讓原PO直呼「生孩子真的要做『萬』全的準備才行」。

貼文曝光後，有不少家長同感「上小學後補習費也會讓你嚇死」、「我大兒子之前幼兒園註冊費33000，每個月的月費要9600！」、「這只是開始啊！……若是高中以前都讀公立學校，不補習的話其實都還算省，讀大學後才是花錢！」

不過也有家長認為「可以抽公幼」，指出「這個註冊費是全美語的吧？現在的準公托便宜很多，學校自己選的，別抱怨了！」、「「可以的話就抽公幼、非營利、準公幼。能抽就抽，年年抽，就可以省去三思的煩惱。我兒子準公幼，3166元加上1000元娃娃車費用」、「非營利才2500元一個月，吃好喝好孩子開心又健康！」、「準公共很便宜阿！第一胎才收3000元，第二胎2000元，第三胎1000元，又不用學雜費，重點免註冊費」。

幼兒園 公幼 補習

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