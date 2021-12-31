嫁出去就不是女兒？ 她過年想回娘家遭父母罵「想帶衰」

過年將近，傳統規定媳婦要在婆家過年，但現在男女平等，許多家庭也不再硬性規定「嫁出去的女兒只能初二回娘家」，不過仍有少數家庭遵循此傳統，傷害了女兒的心。一名網友表示，自己的婆婆很體諒她，讓她回娘家過年，沒想到自家父母跟哥哥卻斥責她，還打電話罵婆婆「別有居心」。

一名網友在爆料公社app「匿名館」發文，指出自己的婆婆對她很好，婚前就說不用回婆家住，就算婚後同住也不會跟她計較生活瑣事，還常常在親友面前誇她很懂事，讓她跟公婆同住時「感覺很溫暖，也沒有壓力」，甚至在她加班時，還會準備宵夜，而且只要她跟老公吵架，婆婆永遠都站在媳婦這邊。

原PO指出，今年因為她的大姑跟自己婆家鬧翻，所以想要回娘家（原PO的婆家）過年，婆婆怕讓媳婦辛苦，於是告訴她「可以回娘家圍爐過年」，沒想到原PO很開心的打電話給媽媽，卻被媽媽罵到臭頭，連哥哥也批評「除夕、初一嫁出去的女兒，回家過年會帶衰」，家人不僅沒感受到婆婆的貼心，還認為「婆婆很有心機，故意要帶衰他們家」。

事後，原PO爸爸打來責備她「不懂事」，還直接致電給婆婆問「妳有何居心？為何過年要把媳婦趕到娘家？」儘管婆婆有解釋，但娘家的父母不聽，讓她十分內疚，拼命跟婆婆道歉。

文末，原PO難過表示「我回娘家過年有這麼嚴重嗎？習俗就比我這個女兒還重要？哥哥是心頭肉我不是嗎？同樣都是孩子為什麼我爸媽要這樣對我？」對此，有同為媳婦的安慰她「我也被娘家說過這種話」、「我媽都明說，女兒不能分家產、年初一也不准回去觸霉頭」。

也有網友批評原PO的家人「都什麼時代了，還在迷信那些，別想太多了，至少妳有個好老公好婆家，頂多就是跟娘家保持距離」、「很討厭拿舊習迷信來說嘴，什麼時代了？還在除夕嫁出去的女兒不能回娘家？妳還是好好孝順妳的婆婆，感覺開明多了，慶幸妳遇到好婆婆，娘家就少接觸」。