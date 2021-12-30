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女友高薪節儉！他求婚完驚覺「0存款」得知真相嘆：該結嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
有一名網友最近要結婚了，才發現女友家裡有龐大債務，她雖然高薪但卻「完全沒有儲蓄」，讓他內心相當掙扎該結嗎。 圖／ingimage
有一名網友最近要結婚了，才發現女友家裡有龐大債務，她雖然高薪但卻「完全沒有儲蓄」，讓他內心相當掙扎該結嗎。 圖／ingimage

和另一半交往到是否邁向婚姻這一步，要考慮的事非常多，感情穩定也不一定能走到最後。有一名網友最近要結婚了，才發現女友家裡有龐大債務，她雖然高薪但卻「完全沒有儲蓄」，讓他內心相當掙扎，「不知道還能不能夠結婚」。

一名32歲的男網友在「Dcard」發文，他表示女友32歲，薪水蠻高加上生活節儉，一直以來都沒有過問她的經濟狀況，求婚後問她想住哪裡，這時才問了她有多少積蓄，一問才發現女友「家裡有龐大債務，幫忙還債多年，根本沒有儲蓄」。

原po也敘述女友家裡狀況，她家中一共有三個小孩，一年給爸媽一百萬，其中五十萬是女友給的，她爸媽退休後出去做其他工作，現在年齡約60歲出頭，平常生活靠退休金，工作一年大概可以還六十萬，他們要維持這個模式七年才能把債還完。

因此女友錢都給爸媽了，完全沒有儲蓄，如果結婚後要買房子，「一個人是買不起」，原po也很懊惱，「不知道還能不能結婚」，因為兩人都32歲，等女友還完債都快40歲了，因此想詢問廣大網友的意見。

網友看完文也認真回答，「我不能接受，不求另一半富貴，但龐大負債要有很強心理素質，何況父母年紀大還有醫療照顧要負擔」、「以她這種狀態是沒資格結婚的吧」、「如果是我，我會say goodbye，兩個人加上一個寶寶已經很不容易，她把錢都給原生家庭，顧不到小家庭，也是嚴重失衡，我會讓她去尋找有錢養她的對象，我找能夠跟我一起維持家庭的對象」。

也有人認為，「認識的時候都沒講滿自私的…」、「想清楚你想要什麼樣的生活，決定好就講清楚」、「如果你選擇繼續在一起，其實就維持現狀阿，現在不也有地方住？」、「女方都沒有主動提的話，真的滿過份的」、「她有工作也積極在幫忙還，你應該要支持她不要再給她過大壓力，負債也不是她自己造成的」。

兩性關係

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