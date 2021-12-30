公公替孫取名「賈善、賈良」 媽媽喊諧音難聽 網教一招放大絕

對父母來說，幫小孩取名字是一門學問大，最好是好聽好寫，又沒有奇怪字義或諧音。有位媽媽為了取名的事，跟公公鬧不愉快，因為公公選定的名字，無論用國語或台語念起來都有奇怪諧音，媽媽忍不住在臉書社團匿名公社發文抱怨，引起網友熱議。

原PO爆氣：「我真的非！常！不！喜！歡！」，她最近誕下雙胞胎，開心想為兒子們取名，結果公公拿出一張紙條表示「已經取好小孩名字」，只見上面寫「林賈善、林賈良」。原PO超傻眼，老公卻表示聽公公的就好，原PO覺得長輩自作主張很不尊重她這個媽媽，也覺得不好聽。

公公選定賈善、賈良當新生孫兒的名字，但媽媽和眾多網友都覺得諧音不好聽。 圖擷自 匿名公社

網友發現奇怪諧音，「林賈善念十次...你吃屎」、「林賈善良（你假善良）」、「賈尿、賈塞」、「真的很難聽...善良的本意是好，但湊在賈善賈良上面真的有夠難聽的」、「有夠難聽，很容易就被人家亂念」、「國語讀法不好...台語的讀法更是...真心覺得不OK」、「難聽死了，小孩怎麼在團體中生存呀」。

原PO補充，老公、小叔、小姑的名字當年都是公公自己看書取的，為了勸退公公，原PO還找到小孩因名字被同學嘲笑霸凌的新聞給家人看，但公公和先生沒有軟化。公公還解釋，「這個賈要唸賈(讀音同古)」，原PO很沮喪，說公公叫她不要想太多，「可是大家第一眼一定是唸賈(讀音同甲)啊」。

網友力挺媽媽反抗，「妳要奮戰到底啊，為了孩子以後不被取笑」、「非常難聽，以後小孩一定會恨阿公和爸爸」、「我女兒出生時，婆家說：雅芳和麗娟 都很好聽，選一個。21世紀了好嗎，真的是哈囉 」、「真心覺得！好好跟你老公溝通！孩子的名字是一輩子的」、「我想只能變黑媳吧！直接取你喜歡的名字，直接報戶口，反正他也不尊重你，你也不必尊重他，跟你吵就讓他們變前夫、前公公」。

有網友緩頰，「分享三招，1.再花一次錢跟公公一起去重新算一次。2.將改名字的複雜流程跟老公說及浪費的時間跟困擾。3.告訴妳老公，以後小孩被同學笑，只能誠實跟小孩說，這是阿公跟爸爸取的。要改要等長大改，讓老公跟公公想清楚，可能被小孩討厭20年。」、「其實也是能商量的，比如，阿良，阿善就以小名稱呼，這樣老人家也高興，而戶口名簿上就你跟老公自己決定就好，鄉下很多都是這樣」。