真的回不去了嗎？這些原因成離婚主因

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「離婚」相關話題，帶您了解六大離婚原因的網路聲量排行。

公眾人物的離婚總是特別引人注目，特別在2021年因爆發多組明星夫妻離婚的事件，更被網友感慨為「娛樂圈離婚元年」。但要經營一段婚姻是不簡單的事，英國媒體更曾指出「疫情讓離婚率增加」，朝夕相處的一段感情歷程，究竟是哪邊出了錯？

觀察近一年「離婚」的相關話題討論，可發現因近期多組藝人的「外遇」離婚事件，該項原因也成了民眾熱議的離婚緣由，不少網友看到藝人因外遇而離婚的新聞後，紛紛留言表示「想自由就不要結婚害人」，同時也常見民眾發文請益「面對伴侶外遇時的抉擇」，都特別容易引起網友憤慨表示「外遇離婚就對了！壞戲拖棚影響健康」、「不要讓自己那麼卑微，諮商不一定有用」等，紛紛規勸不應容忍伴侶的外遇出軌行為。

離婚6大原因網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外，遭受「家庭暴力」也是許多人選擇離婚的原因之一，但也有一部分的網友因小孩而不敢離婚，日前就有民眾上網表示自己被家暴後，不知道該不該離婚，怕要是選擇離婚，就得放棄現在良好的生活品質，孩子也會因此被拖累，此文一出，讓網友直呼「打成這樣拜託你離婚」、「（被家暴）趕快離婚，這是不定時炸彈」等。

除此之外，在夫妻相處上也常有因「個性不合」或「育兒觀不同」而離婚的情況。在「個性不合」的相關討論中，就常有網友提出「彼此無法理解就離婚」、「合則聚，不合則散，有時候離婚不見得是壞事」等想法。面對「育兒觀不同」而離婚的民眾則多表示雙方是在「育兒的工作分配」與「教育方式」等方面常有爭吵以至於最終迎向離婚局面。

在當前的世代下，面對婚姻中的產生衝突或失和現象，除了可以尋求專業律師或醫師的諮商協助，在雙方溝通無解後，「離婚」似乎漸成一種選擇。但無論如何，夫妻的爭執或離異都應避免將孩子捲入紛爭，要善待自己，也善待他人。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》