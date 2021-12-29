2021媽媽代表成語出爐「負重前行」奪冠！得票率4成

聯合新聞網 / BabyHome

【文：武美齡】

2021年你過得好嗎？回顧這一年，若用一句成語來代表你的2021年，你會如何選擇呢？BabyHome寶貝家庭親子網日前舉辦票選，超過4成媽媽們認為2021年是「負重前行」的一年，家庭的幸福美滿、歲月靜好，都是由心酸的老媽子們給扛出來的！

2021年台灣親子一起歷經了電廠跳機全台大停電、全國升三級警戒、疫苗短缺到過剩，以及家長陪伴孩子面對首次居家上課的日子，在在都讓親子們手忙腳亂叫苦連天。度過這些回憶起來仍歷歷在目的重大事件後，BabyHome於歲末年終邀請媽媽們為自己的這一年選出最符合心聲的成語，結果由「負重前行」奪冠！得票率超過4成，說明了家庭的幸福美滿、歲月靜好，其實都是由心酸的老媽子們給扛出來的，家人們別忘了好好感謝勞苦功高的媽咪們。

其次由25%的「安家樂業」拿下第二名，這些媽媽們自認這一年來生活還算安定，對於2021年抱持著肯定的微幸福感。第三名則是9%的「雞飛狗跳」，不論是疫情帶來的混亂或生活上的大小事，都讓媽媽們感到頭痛。

此外，也有8%認為自己的代表成語是「苦盡甘來」、6%選擇「苟延殘喘」，以及4%「嘔心瀝血」，看來回顧這一年的經歷仍是幾家歡樂幾家愁。

整體來看，即便2021年媽媽們帶領著家庭歷經了多重挑戰，這次的投票結果也展現媽媽們積極樂觀的一面，77%選擇了正向的代表成語，可見身為台灣媽媽的精神就是越挫越勇啊！

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