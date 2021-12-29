病父人生最後旅行…想吃這碗麵卻已賣光 店家一舉動讓她感動不已

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位網友父親在過世前，本來想吃一碗大蔥蕎麥麵，但卻意外碰到店家賣完提早打烊。大蔥蕎麥麵示意圖。圖擷取自極上の会津
日本一位網友父親在過世前，本來想吃一碗大蔥蕎麥麵，但卻意外碰到店家賣完提早打烊。大蔥蕎麥麵示意圖。圖擷取自極上の会津

俗話說「人間有溫暖，四季皆如春」，在這個冷漠的社會裡，還是經常能從一些地方，看到人性的溫暖。近來一位日本網友的遭遇，更能證明這件事。

一位住在日本福島縣，匿名E女士的50多歲女性向媒體「Jタウンネット」投書，表示她有位壽命只剩下兩個月的老父親，為了陪伴父親走完最後一程，決定全家外出旅遊。

他們來到福島縣大內宿。E女士的父親非常喜歡在地美食「大蔥蕎麥（ねぎそば）」，這碗麵在上菜時，會提供一整根的大蔥，讓客人用這根大蔥代替筷子撈麵吃，同時能享受麵與蔥的刺激味道，因此一家人也準備在此地用餐。

然而非常不巧的，當天蕎麥麵的生意非常好，以致於店家早早就賣完打烊。一家人不願讓父親最後的希望落空，於是跟店家懇求，並且說明狀況。結果，店家將本來是保留給自己要吃的最後一份大蔥蕎麥麵，提供給E女士一家人，總算圓滿了父親的願望。

在這趟令人滿足的旅遊後，E女士的父親最後也在安詳中去世。然而這段回憶，卻讓E女士始終難以忘懷，直到現在想起時，還是對店家的好意，充滿著感激之情。

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