北一女「全盲學生」帶動跳感動萬人 媽媽談視障兒女：看不見卻體會更多

【採訪：張詩華／攝影剪輯：弗利登／圖片提供：翁美紅】

一段由北一女高一生們帶來的帶動唱比賽影片，上傳短短兩天內，已在臉書上受到熱烈迴響。其中一名女學生林立翧特別受到矚目，原來是她是北一女首位「全盲學生」，其青春洋溢、自信舞動的身影，深刻烙印在大家的心中，也感動了數萬名網友，BabyHome寶貝家庭親子網曾訪問過該名學生母親翁美紅，她也談及了她與三個孩子的成長故事。

翁美紅與先生都做了健康檢查，一切正常，也沒有任何家族史，但他們的三個孩子中，老大、老三是重度視障。對於母親翁美紅來說，她發現孩子除了看不見之外，其他沒有什麼不同，而且每個孩子都充滿上帝的祝福與恩典。

看不見，只能去按摩？

如果你聽過立翔的鋼琴演奏，你絕對會對於他流暢又充滿律動的彈奏感到印象深刻。小眼症的他雖然被判定是重度視障，但是充滿音樂天賦，且從小品學兼優、自律甚嚴，目前還成為建國中學創校以來少見的視障生。

翁美紅回憶：「曾碰到一些人說，看不見、以後就是去按摩。但是孩子們聽了會說，為什麼我要去按摩？」視障按摩的工作產業，原意是好的，但有時卻成了社會大眾一種不自知的歧視與限制，好像視障「只能」從事按摩工作？翁美紅曾與大兒子立翔討論過「按摩」這項職業，她原先擔憂兒子對此有負面看法，不過立翔非但沒有負面看法，還反過來說：如果我能做其他的事，為什麼不把這件事留給更需要的人來做呢？不卑不亢的眼界，讓翁美紅說「有時候他反而是我的老師」。

翁美紅與先生對孩子的教育方針是「不限制」，鼓勵他們發展各種可能性，大兒子立翔曾參與電影《逆光飛翔》演出主角童年；小女兒立翧則因口條佳，曾受邀參與電視錄影，以及拍攝介紹國家圖書館點字的影片；二女兒立翎則充滿藝術天份，三個孩子各有所長，各自精彩，視覺障礙不是他們的限制，人的想法才是。

立翔（上）參與電影《逆光飛翔》演出，立翧（下）拍攝介紹點字影片。

和每個兒女單獨約會

其實比起人生世俗成就，翁美紅更看重心靈健康。大兒子立翔聰穎優異，當他選擇要就讀建中時，翁美紅以及先生一度想勸退他：真的要這麼辛苦嗎？「我希望他全方位的成長，不用一味追求世人所謂的成功，我常常和兒子說，『早點睡最重要』。」

翁美紅認為「心理健康了，其他都健康了。」因此特別注重與每個孩子單獨約會的時間，平時她及先生會各自與某位孩子運動或吃吃小點心，進而聊聊天、分享彼此擔憂的事情，信奉基督教的他也會在這段時間帶著孩子禱告，翁美紅說：「每位孩子都希望有一段時間爸媽是專屬於自己的。」

翁美紅舉例，某次小女兒提出一個想法：好想當獨生女。多數生好幾胎的父母聽了大概會搖搖頭、兩手一攤說沒辦法，但是翁美紅卻立時接招，後來和先生找了機會，趁著女兒校慶補假的那天上午，三人共同去兒童新樂園遊玩，女兒也因此非常滿足快樂。

媽媽是教具製造商 也是搬家公司

翁美紅與先生都是「明眼人」，提及如何幫助自己的視障孩子成長，翁美紅只輕描淡寫的說「和老師學」，但其實她也自製許多聲光玩具，刺激孩子的視覺神經，降低退化。回憶過往，翁美紅經常要帶著三個孩子到處跑，因為每個孩子有各自的課程或療程，但是卻不能讓沒有課的孩子獨留家中，得四個人一起行動。

翁美紅會和陪同的孩子討論想要如何度過這段隨行的時光，有時孩子也會要求帶上自己的作業或者書，曾經翁美紅應了妹妹的要求，連一台超過三公斤的點字機都帶著出門，另加上點字書、以及其他孩子的物品，當時她真覺得自己好像「媽媽搬家公司」。

翁美紅心目中的「媽媽力」

三個孩子各有長處，翁美紅說，「孩子讓我的人生更豐富，他們是祝福。他們讓我愛的力量更大了，當中的包容性更大，有恩典能力都是上帝給的。」

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