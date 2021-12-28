慷他人之慨！婆婆把超貴口罩轉送鄰居 媳暴走網挺：直接黑化做得好

人與人之間互相尊重很重要，就算家人也亦然。有位愛美的媳婦花了不少錢蒐集各種特殊花色的漂亮口罩，她放在公用區讓全家人一起使用，誰知道同住的婆婆竟「慷他人之慨」，偷偷拿媳婦的口罩分送街坊鄰居，媳婦得知後氣炸了，幾乎引起家庭風暴。

有位媳婦在臉書社團靠北婆婆2.0發文，說自從去年疫情以來，她買了大量各式漂亮花色口罩供全家人使用。婆婆每次帶著特殊口罩出門，只要鄰居誇讚好看，婆婆就會大方表示「我家很多，我拿幾盒送你們」，然後到處分送口罩。這一陣子，媳婦發現囤積口罩盒數量明顯大減，她詢問婆婆，婆婆還不承認：「怎麼可能？應該是妳記錯了啦」。

原PO某天看到鄰居阿姨臉上戴著特殊口罩，一聊之下，對方竟說「這是妳婆婆拿給我的呀！社區很多阿姨奶奶們都有拿過你婆婆給的口罩，她人很好捏！口罩都是一盒一盒給，還很漂亮喲！」，原PO這才驚覺自己心愛的口罩被婆婆亂送人，怒回鄰居阿姨：「妳戴的那個是聯名口罩一盒10片，1千多台幣」。

原PO一氣之下，把家中特殊花色的口罩全收進自己房間，而公用區只放一般藥局口罩。婆婆不滿還跟媳婦大吵，「才幾盒口罩有必要這樣嗎？」，原PO告知婆婆公用區口罩隨便用，其他特殊花色口罩都會收起來，真的很想要就拿錢來買，並表示「誰要是進房間動我東西，我會報警！」老公回家之後表示兩不相幫，事情暫時落幕。

圖為之前中衛出的哈利波特聯名口罩。中衛／提供

網友表示婆婆行為很母湯，「一盒一盒送，也真的是過分了」、「聯名口罩就這樣用灑的出去喔，果然不是花自己錢的拿去送，一點都不心疼」、「就是有這種婆婆，把媳婦從娘家或買的東西，拿去分給隔壁鄰居，連問都不問」、「拿別人錢買的東西做人情，真令人厭惡！」、「沒經過主人同意就拿取他人物品，真的很差勁」、「聯名款真的不便宜，我也會收集，跟婆婆一起住就是會這樣，自己要把東西收好」。

有網友大讚媳婦霸氣，「直接黑化，各自安好，很讚，支持你」、「你婆婆真夠厚臉皮！做的好」、「我懂，自己也不太捨得用，結果被偷了，如果是我一定會把她罵慘」、「早該這樣了，但我覺得連普通口罩也不用幫家人準備，各買各的就好」。