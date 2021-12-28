王力宏舞蹈師曝多年前深夜巧遇暖舉 勸他回歸家庭

王力宏因婚變，被爆出約砲、召妓等性關係複雜行徑，讓優質偶像的形象毀於一旦。在被前妻李靚蕾多番的PO文震撼彈與社會輿論負評連連的情況下，王力宏的舞蹈老師張淳淳在聖誕節時於臉書PO文，曝光一件多年前與王在餐廳巧遇的往事，認為這社會落井下石真的太容易，應該給犯錯的人改過自新的機會。

資深舞蹈老師張淳淳在王力宏事件後發文，表示「目前這事件捲入的藝人，大多都是我的學生，所以我更是感觸良多。」談及李靚蕾，張淳淳表示：「真的很佩服李靚蕾這女孩，為母則強的力量和巨大的委屈才能有這般的勇氣和智慧，真是了不起的美麗媽咪！」不過她仍想「雪中送炭為力宏鮮為人知的溫暖和好，說幾句話。」

張淳淳曝光一則多年前與王巧遇的往事。說有一次在餐廳內巧遇王力宏和朋友吃宵夜，當時她的人生因為大病一場處於低谷，不想打擾對方，所以一開始並未主動打招呼。未料在準備離開之際，「力宏從背後拍了我一下，並且主動的說老師你還記得我嗎？我第一張唱片就跟你學舞了。」後來在結帳時才發現王力宏已經幫她買單，讓她感動喊話：「老師在這裡跟你說聲謝謝，謝謝你大冬天裡請老師喝熱咖啡，並祝福我的身體康復了！」

她並透露，某次在最後一堂課時，「力宏和奶奶，還為我養的貓清貓砂。」她表示真的當下印象超深刻「我真的很感動因為貓砂蠻臭的。」

張淳淳：撒下善良種子 讓受傷的衝動的人可以靜下心

張淳淳並呼籲社會：「讓我們都給犯過錯的人改過自新的機會吧！不為別的，就為如果哪一天若你變成了當事人，請撒下一顆善良的種子，讓他變成蒼天大樹，讓受傷的衝動的人可以乘涼靜下心！」

對於已犯下的錯誤，張淳淳也提醒王力宏：「老師要請你務必、務必，徹底遠離讓你近墨者黑的『朋友』，回歸家庭修補夫妻和親子的關係，若真的沒有緣分了 也用最大的誠意呵護對方。」

對於受傷的王力宏粉絲，張淳淳認為，不用因此去討厭過去喜歡王力宏的日子「你當下的感動也是最真實珍貴的，那是屬於你的青春記憶，而不是單單是王力宏的！」盼大家謾罵之餘，也能替處在人生低谷的人送暖，以此展開善的循環，「當有人在你冷的時刻，給你一杯熱茶、 一個微笑，你會感動一輩子的。」