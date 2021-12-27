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兒子大學畢業8年都待業 老母狠下心賣房逼他找工作

聯合新聞網 / 綜合報導
網友的兒子持續待業，曾工作一個月卻因「被老鳥欺負」等原因辭職。 示意圖／ingimage
網友的兒子持續待業，曾工作一個月卻因「被老鳥欺負」等原因辭職。 示意圖／ingimage

養兒防老的教育理念已過時，現代甚至出現許多啃老族，不成材的孩子造成年邁父母的負擔。有網友抱怨，兒子從大學畢業8年後，都待在家玩遊戲，只曾經工作一個月就離職，她忍無可忍告訴兒子，「我把房子賣了，我會拿這筆錢去住養老中心，你年後自己找到工作搬出去吧」。

一名網友在爆料公社發文表示，她的兒子大學畢業後，就整天在家玩電腦遊戲，最近更是整天手機不離身。整整八年了，他還是待業狀態，雖然她跟老公不斷要求他找工作，兒子卻充耳不聞，甚至是甩門進房。

該網友說，兒子剛畢業時，曾去上過班，卻在不到一個月後離職，當時他抱怨公司老鳥欺負他、上司刁難他等。她表示，她的先生一年前因肝癌逝世，她則因乳癌所苦，老公臨終前最牽掛的還是「兒子不能獨立養活自己」，當時兒子還跟老公掛保證會振作，結果不到兩個月就故態復萌。

該網友說，「痛定思痛後，我做了一個決定」，她告訴兒子，「媽媽已經把房子賣了，之後我會用這筆錢去找個適合的養老中心度過晚年。你答應過你爸的，所以年後你要找到工作，並且搬出去住」，她難過表示，「只有這樣，才能逼他自己獨立長大吧！也許你們會覺得我是個很殘酷的母親吧」。

其他網友留言「妳很好，是孩兒不懂事」、「畢業8年，也夠本了吧？基本上就是社會新聞上啃老族。以後也許會變本加厲，現在放手對他是好事」、「社會是現實的，要學會放手」、「真的不要過份溺愛」、「妳能照顧他多久，是要教他釣魚而不是給他魚」、「父母不殘酷造就兒女不長進」。

啃老 爆料公社

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