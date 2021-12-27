醫生大姑愛管育兒大小事 寶寶生病罵她：出問題怎賠給我們家？

結婚後除了要與公婆保持良好關係外，連妯娌關係也是一門學問。有網友抱怨，她的大姑是小兒科醫師，從懷孕起，大姑就不斷干涉她的決定，不聽話就會責備她，連婆婆也會去告狀。寶寶生病時，還得聽大姑罵人，讓她感到心力交瘁。

有網友在爆料公社發文表示，她的大姑是小兒科醫師，自從她懷孕後，大姑不斷指導她大小事，如在哪生產、找哪位婦產科醫師，甚至是奶嘴、奶粉、尿布的品牌，都要聽大姑的。

該網友說，大姑不斷主張某牌尿布很好用，但她的寶寶卻會因該牌尿布紅屁股，大姑要她「曬屁股，好點再繼續包」，她因為心疼寶寶換了尿布品牌，想不到婆婆竟向大姑告狀，大姑下班後就立刻跑回來罵她。

該網友表示，寶寶經常流口水，難免會有口水疹，她都有盡快擦拭，卻還是被大姑罵「只顧自己不顧小孩」，前幾個月寶寶第一次生病，大姑還要對她破口大罵，讓她痛苦到跟著寶寶一起哭。

該網友指出，關於寶寶使用的物品，只要不是大姑理想品牌，大姑就會爆氣狂罵，還會說她才是專業、她有許多婆媽以及嬰幼兒們綜合起來的心得分享，責怪她聽取不專業的意見，甚至說「寶寶用出問題怎麼賠給他們家」。

該網友痛苦表示，「公公、婆婆、老公全都聽大姑的，只因為她是醫生，現在寶寶周歲，我快崩潰忍不住了！接下來又要過年面對他們一大家子，我壓力好大，我想離婚又怕他們不給我孩子，真的好煩」。

其他網友留言「小兒科醫生不代表她會帶小孩，我在月子中心做過那麼多年也不敢說自己會帶小孩，那毒菇太可怕了」、「遇到這種毒菇好累！辛苦了」、「經濟獨立，就不用怕孩子不歸妳」。