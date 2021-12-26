從心理學看渣男！王力宏、林秉樞兩人大不同 專家這麼說

暴力男林秉樞對女立委高嘉瑜等歷任女友毆打、拍照片恐嚇，以及知名藝人王力宏離婚被前妻控在外召妓約炮等不忠事件，媒體撻伐兩個男人都是渣男。不過前台師大心理諮商教授樊雪春從報載內容分析，前者應是「邊緣型人格偏差」，後者是「自戀型人格偏差」，都需要求助輔導諮商。

現實與想像界線不同

樊雪春指出，從心理上來說，林秉樞的現實與想像之間的界線是混亂的，他覺得自己是一個有本事的人，可以做偉大的事，例如他說自己是國安局人員，而且在意識中認為自己真的就是，所以他四處宣稱，甚至在關係中出現暴力傾向等，所以很容易在現實與想像混亂下，做出違法的事。

不過，王力宏的現實與想像界線是清楚的，他為了維持每一段關係，常會對身邊人有不一致的說法，例如他可能會對妻子說他和朋友聚餐，但這個聚餐可能包含團體、也可能和與某人獨處，說法上會比較模糊。而在生活實務上，王力宏對家庭、孩子會努力給予應有的生活開銷，包含司機、保母等。

無法「感同身受」

樊雪春說，林秉樞想和每一位女性擁有長期的關係，但是一旦過了蜜月期，進入現實期後，發現對方不如他想像，無法滿足他的需求，他就會有憤怒的情緒，甚至會懲罰對方，並視為理所當然，他無法感受到對方的痛苦，另一方面又會繼續再尋覓另一段戀情，建立起新的蜜月期，平衡他的挫折感。

王力宏也有無法感同身受的問題。其前妻李靚蕾在文章中寫道，王對她提出離婚的理由是不希望在外與他交往的女子被人說是「小三」，這對於結婚後5年生3子，職涯規劃因此犧牲中斷的妻子來說，無疑是個重大傷痛，但王卻無法感同身受。李靚蕾被漠視後，只好透過網路發文宣洩。

不同類型人格偏差

樊雪春表示，總歸來說，林秉樞心思較為「破碎」，屬於「邊緣型人格偏差」，不斷換女友，只為要尋求心中美滿的蜜月期。至於王力宏，是屬於「自戀型人格偏差」，他一再換女友，且還未到蜜月期，僅在曖昧期或是發生性關係後，就想終止關係。樊雪春說，她並不了解王力宏實際心理狀況，可能如李靚蕾所言，王可能曾經受過傷害，以至於與女伴們在曖昧期和蜜月期之間徘迴。

在法律方面，林秉樞的暴力行為涉及觸法，已經在司法審理階段；王力宏的行為因通姦除罪化，已經沒有觸法問題，只有涉及賠償或婚姻不忠實等道德與形象問題，若能圓滿落幕，整個過程已讓兩人心裡受重傷，包括孩子們等人都應接受專業的心理輔導，在做輔導前雙方也應該有共識，甚至簽下合約，將來不得發布輔導內容，以保障心理輔導談話的隱密性等。最後她真心希望所有相關人早日回歸正常生活。

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