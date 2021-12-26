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小姑揭婆婆出軌！媳婦猶豫應否跟老公講 網勸：外人別淌渾水

香港01 / 文．謝茜嘉
有台灣媳婦於討論區發文表示，日前小姑告訴她發現婆婆出軌，利用早上買菜時間去幽會。 示意圖／ingimage
有台灣媳婦於討論區發文表示，日前小姑告訴她發現婆婆出軌，利用早上買菜時間去幽會。 示意圖／ingimage

「清官難審家庭事」，作為媳婦告訴老公「婆婆出軌」是否恰當？有台灣媳婦於討論區發文表示，日前小姑告訴她發現婆婆出軌，利用早上買菜時間去幽會，小姑不知怎麼辦，她建議裝作不知道也不要聲張，免得裏外不是人，但小姑沒再回應她，令她擔心會否被覺得冷漠無情，若老公知道她知情不報會否覺得被背叛。

該名媳婦於「匿名公社」以「發現婆婆出軌！怎辦」為題發文表示，日前小姑發現婆婆出軌後，第一時間跑來告訴她，她聽到後一臉懵逼，因她對婆婆的印象是好客熱情、很愛家顧家的中年婦女，但從小姑偷偷截取婆婆手機上的聊天紀錄來看，婆婆是真的出軌了，而且時間不算短，更是用早上去買菜的時間幽會。

她續說，小姑問她該怎麼辦，要不要跟老爺和她老公說，她建議這樣的事還是不要管，睜一隻眼閉一隻眼，裝作不知道也不要聲張，免得裏外不是人。之後小姑沒再回應她，令她擔心會否被覺得冷漠無情，若老公知道她知情不報會否覺得被背叛。

不少網民留言建議樓主不要插手，讓小姑和自己老公解決，「讓他們兄弟姊妹自己處理就好」、「你應該請你小姑先找你老公商量，畢竟他們才是兒女，讓他們去跟自己媽媽談，你不用插手」、「媳婦還是別管太多，旁邊看戲就好」、「妳是外人，別淌渾水比較好」。

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文章授權轉載自《香港01》

婆婆 出軌 台灣媳婦

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