跟小三戴著一樣的項鍊 一部電影講述王妃為何決心離婚

Spencer|黛安娜王妃電影《Spencer》(史賓賽)終於在香港上映,由《吸血新世紀》系列女主角Kristen Stewart飾演黛安娜,故事發生於1991年聖誕期間的3天,講述黛安娜為何決心離婚,不做人人仰慕的「公主」,找回真我,過程並非容易,在王室裡更傳她發了瘋,被人人注視:「Diana… If I ever do become queen, what will I be? Insane?(…會用王妃形容戴安娜,還是精神失常?)」

《Spencer》3天訴說離婚關鍵 Kristen Stewart版黛安娜暗黑絕望?

《Spencer》的故事雖然只有短短的3天,卻細膩地展示出黛安娜王妃為何決定離婚;年僅20歲的黛安娜於1987年下嫁給查理斯王子,外界以為黛安娜享受著無憂無慮、榮華富貴的生活,擁有人人望塵莫及的王室身份,她卻知道丈夫查理斯與情婦卡蜜拉依然藕斷絲連,以為婚姻能挽回他的心,但最終並沒有,她曾憶述那場婚禮:「一切看上去都很美好,但我並不開心,那是我人生中最悲慘的一天。」

Here, there is only one tense. There is no future. The past and the present are the same thing.(這裡只有一種時態。沒有未來;過去和現在都是一樣)《Spencer》-Diana

電影更透露,黛安娜發現了查理斯買了一模一樣的珍珠頸鏈給卡蜜拉,二人更在公眾場合眉來眼去;她很不悅,但又要戴着,猶如象徵着被無愛婚姻與無情王室體制捆綁,讓渴望自由的她,感到窒息。

It doesn't fit in with my mood. It should be black. Black, to contrast the pearls.(這衣服不適合我的心情。它應該是黑色。用黑色對比珍珠頸鏈。)《Spencer》-Diana

Kristen Stewart詮釋的黛安娜不是那位充滿自信、光芒四射的女生,而是飽受折磨,內心瀕臨崩潰的黛安娜;光鮮亮麗的服裝,富麗堂皇的大宅,藏不着那顆鬱鬱寡歡的眼神,孤單脆弱的內心,王室親屬的冷言冷語,傳統儀式的生硬無情,都是令黛安娜失去靈魂,甚至差點步入死亡。

They can’t change. You have to change.(他們不會改變。你需要改變。)《Spencer》-Maggie

改變才是永遠?改變自己=放過自己

電影最後,黛安娜的造型師朋友Maggie回到身邊,並開解她,告訴她身邊還有許多人愛她:「愛你的不是只有我。」黛安娜一直不想佩戴的珍珠頸鏈,Maggie也為她準備一輛車,讓她可以與威廉王子、哈利王子「逃走」到倫敦吃KFC,過一個平淡又溫暖的一天,威廉王子問:「我們要去哪?」黛安娜回:「家!」

一直追求愛與自由的黛安娜,在王室裡面臨人生絕望,但最後她不顧一切,也要離婚,做回真正的自己;人生總會走錯步,過程痛苦、難受,但認清「想要」、「不想要」,也算是不枉過吧?

