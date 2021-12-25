徐若瑄被爆曾與3日男北投泡湯 常巧合與「特別對象」傳緋聞

徐若瑄被捲入了王力宏與李靚蕾的「毀滅式離婚」風波中，雖然自己多次發聲明未曾介入王李的婚姻之中，而丈夫李雲峰也有出面為老婆澄清，但是李靚蕾卻沒有為徐若瑄解圍，使事件未能暫告一段落。

台灣記者葛斯齊昨日（23日）在節目《新聞大白話》中分享，除了在2012年就曾經拍到過王力宏疑似嫖妓，還拍到徐若瑄與3名日本男子到訪台灣北投一間高檔溫泉旅館，但是被她發現了，葛斯齊憶述：「當時有一個男生就只拿一把鑰匙，他開門，徐若瑄在門口準備要進去時，我們有一個菜鳥（剛入行記者）被發現了。

徐若瑄很大勇氣上前坐在我和同事中間，還問我們是哪一間。」他透露當時徐若瑄用他沒有上鎖的電話查看是否有在偷拍她，並用該電話自拍了一張照片，大概的意思是徐若瑄允許記者用自拍出新聞，但是不能報道她與3位男子的事情。葛斯齊馬上表示：「瑄姐，不好意思，不故意冒犯。」而徐若瑄即用嗲聲回應：「你們可不可以不要這樣寫，對我影響很大。」因此葛斯齊最後向上司匯報徐若瑄只是帶朋友去泡溫泉平息事件。

葛斯齊還在節目中透露曾經有香港狗仔隊拍到正在與莫文蔚交往的馮德倫開車載徐若瑄，二人在機場還被狗仔隊的閃光燈嚇到。此外，當年徐若瑄在喜來登酒店開生日會時邀請了有女朋友的宥勝，男方還開心表示「她是我的女神啊」。主持人問到徐若瑄是否專對「特別對象」有興趣時，而葛斯齊則回應到：「也不是說有興趣，但是剛好都有這個巧合，剛好都是對方有另一半的時候，剛好徐若瑄就在旁邊。」

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文章授權轉載自《香港01》